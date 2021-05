Gloria Camila se pronuncia al fin: "Voy a estar siempre para mis sobrinos, Rocío y David Flores"

Ahora mismo está disfrutando del éxito de su primera serie, Dos vidas, en la que debuta como actriz y que ha cosechado tan buena recepción que cruzará el Atlántico para estrenarse en América. Por eso mismo Gloria Camila no quiere que nada ni nadie le arrebaten este momento de felicidad, aunque si hay que hablar una vez para dejar las cosas claras, ella será la primera en hacerlo.

Chance ha conseguido que la hija de Ortega Cano responda algunas de sus preguntas, en las que obviamente no podían faltar las obvias referencias a la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco, así como a las reacciones de sus sobrinos, Rocío Flores, que se ha marchado unos días de desconexión a Calahonda, en Mijas (Málaga), y David Flores.

Precisamente sobre ellos es sobre quien la hija de Rocío Jurado ha dejado más claro que no los piensa abandonar nunca. "No me voy a meter en este tema pero sí te puedo decir que Rocío y David son mis sobrinos y siempre lo van a ser, igual que tengo otra sobrina pequeña, que se llama Rocío", antes de tirar de tautología para exponer: "Los hijos de mis hermanos siempre serán mis sobrinos".

Sin embargo, estaba claro qué quería decir Gloria Camila, porque acto seguido optaba por un refrán que venía pintiparado para la familia de Rocío Jurado: "La familia es la familia, pero en todas las casas se cuecen habas". "Los dos niños de mi hermana son mis sobrinos y siempre lo serán, para lo que sea y lo que necesiten voy a estar siempre. Los que me importan y quiero son mis sobrinos. No te puedo decir más", afirmaba zanjando ahí el tema.

Sin embargo, hubo otros temas que se trataron, a pesar de que no se quiso meter en las recientes declaraciones de su padre, Ortega Cano, asegurando que a pesar de la relación inexistente él sigue queriendo a Rocío Carrasco. "No lo he visto, no veo la tele, es que no me da tiempo. Pero no te puedo decir nada, lo siento. Sobre estos temas no hablo nada así te ahorro el hacer le pregunta", le decía a la periodista del citado medio.

Gloria Camila sí que mostraba otro parecer al hablar de la serie, por supuesto, y de cómo se siente gracias a ella. "Estoy muy contenta y tengo bastantes ganas de que la serie despegue porque es muy buena. Me encantaría que se llevara también a otros sitios y se valorara nuestro trabajo, igual que nosotros ponemos la ilusión a la hora de hacerlo. Jamás pensé que iba a ser así y menos que iba a ser tan pronto. Estoy muy contenta y espero que guste mucho", explicaba sobre la ficción en la que trabaja.

"Tengo un equipazo increíble delante y detrás de cámaras, somos todos una familia. Estamos súper contentos y, de verdad, que yo me lo paso pipa, me río muchísimo, me encanta madrugar para ir a trabajar, me encanta estar ahí en el día, la verdad es que muy bien y muy orgullosa. Lo estoy compaginando y me gusta tanto el máster como la serie", relataba.

A sus 25 años, Gloria Camila no puede estar más contenta con su hermano pequeño, José María, de 8 años, el hijo de su padre y Ana María Aldón. "Ya me va a sustituir", bromea la colaboradora, antes de adular al pequeño: "Mi hermano es maravilloso, es un artista porque te toca el piano y la trompeta y quiere ser futbolista y luego te coge la muleta. Es maravilloso".