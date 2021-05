L'Ajuntament de València reassigna 47 milions per la pandèmia, el 21% per a l'EMT davant la caiguda de viatgers i ingressos

L'Ajuntament de València escomet aquesta setmana la quarta reorganització del pressupost municipal de 2021 per a assignar fons tant als serveis municipals que gestionen ajudes i serveis relacionats amb l'impacte de la pandèmia del coronavirus com als seus propis ens i empreses, que també han vist deteriorats els seus comptes a conseqüència de les restriccions. El cas més paradigmàtic és el de l'EMT, que, amb 10 milions d'euros, copa el 21% dels 47 milions d'euros previstos en les modificacions de crèdit.

D'aquesta manera, s'injectaran recursos per a combatre la desocupació juvenil, incrementar les ajudes als comerços o augmentar les ajudes socials, però també es reorientaran partides econòmiques per a reflotar el Palau de Congressos, el Palau de la Música, Aumsa o Turisme València, i un tercer bloc es destinarà a reorientar inversions, tant en reurbanitzacions com en enllumenat, instal·lacions esportives o millores a la Devesa-Albufera.

Aquestes modificacions de crèdit, els fons del qual provenen dels romanents (estalvis) municipals, s'aprovarà en la Junta de Govern d'aquest divendres, posteriorment en la Comissió d'Hisenda i finalment, en el Ple Municipal d'aquest mes.

Àrees

Serveis socials. Es destinen 4 milions d'euros extra a serveis socials per a pal·liar el context de crisi social sobrevinguda. Per a sectors especialment vulnerables com els majors i els xiquets s'habiliten 700.000 euros.

Plans d'ocupació. 1,6 milions d'euros per a plans municipals de formació i ocupació.

Comerç de proximitat. A dinamitzar el xicotet comerç es destinen 1,2 milions.

Cultura i Esports. Per a l'impuls de la cultura, la cultura festiva i l'esport s'injecten 1,1 milions d'euros.

Modernització. La modernització tecnològica del propi Ajuntament es reforça amb 300.000 euros en ple context de l'assistència en línia i el teletreball.

Ens locals

EMT. L'Empresa Municipal de Transports rebrà una injecció de 10 milions d'euros mitjançant una ampliació de capital per a afrontar les pèrdues generades per la pandèmia davant la caiguda de viatgers i ingressos.

Palacio de Congressos. L'aportació extraordinària ascendeix a 1,3 milions en un context de descens de congressos i esdeveniments per la Covid.

Palau de la Música. El centre musical municipal rebrà 500.000 euros addicionals.

Aumsa. L'Ajuntament injectarà 1,1 milions d'euros a l'empresa municipal d'actuacions urbanes i promoció d'habitatge públic.

Turisme València. Aquesta fundació municipal rebrà 400.000 euros de l'última modificació de crèdit.

Inversions

Millores per als vianants. S'inclouen dos projectes globals d'accessibilitat en matèria de mobilitat per als vianants que sumen 4 milions d'euros.

Reurbanitzacions. Es contemplen millores d'accessibilitat urbana en vies com el carrer de la Democràcia (prop d'1 milió d'euros); la urbanització de la plaça Músic Antoni Eiximeno (1,4 milions) o la conversió en zona de vianants del carrer Vila Barberà, entre Doctor Gil i Morte i Bailén (300.000 euros); així com la redacció de diversos projectes com el de reurbanització de l'entorn de la Marina, en JJ Dómine (600.000 euros) o el projecte de Bulevard cultural en Guillem de Castro i Xàtiva (800.000 euros).

Zones verdes. S'ha pressupostat la renaturalització de l'avinguda Ausiàs March (1,9 milions) i la redacció del projecte per a remodelar el jardí de la Remonta (500.000 euros).

Mercats municipals. Aquesta modificació atén les necessitats dels mercats municipals, com en el cas del mercat de Torrefiel (400.000 euros), amb la reparació de les seues cobertes, la millora de l'eficiència energètica en el mercat de Jesús (400.000 euros), o la reurbanització de l'entorn del mercat del Grau (400.000 euros).

Equipaments esportius i culturals. Reben fons les dotacions esportives en Nou Moles (1 milió), la posada a punt dels camps de futbol de Pont d'Assot, Beniferri i Tres Creus (400.000), així com els equipaments culturals i de biblioteca en el Carme (642.000 euros).

Devesa-Albufera. S'invertiran 5,5 milions d'euros en la millora de la Devesa i al parc natural de l’Albufera.

Altres inversions. L'impuls a la compra pública d'innovació (1,9 milions), les inversions en enllumenat públic (1,1 milions), la instal·lació d'equipaments fotovoltaics per 3,9 milions d'euros i la construcció d'unitats d'enterrament per 1 milió d'euros s'inclouen en el llistat.

Ribó: "Creació d'ocupació i rescat social"

"L'excepcional període viscut per la pandèmia del coronavirus ha arrossegat a moltes persones a València a una situació econòmica molt complicada, ha llastrat molts negocis que creen ocupació i riquesa a la ciutat, i ha obligat l'Ajuntament a adaptar alguns dels seus projectes”, ha afirmat l'alcalde de València, Joan Ribó.

Per aquest motiu destaca que la modificació de crèdit "té per objectiu el manteniment i la creació d'ocupació, el reflotament de l'economia de proximitat en els nostres barris, i el rescat social d'aquelles persones que pitjor l'estan passant".

Per part seua, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha afirmat que enguany "els romanents municipals sí que es destinaran a combatre els efectes de la Covid i invertir a la ciutat". Segons ha explicat, amb aquesta quarta modificació pressupostària s'ha produït "una fita rellevant en aquest ajuntament" i que consisteix a destinar eixos estalvis a "la reactivació econòmica de la ciutat i per a ajudar els veïns i veïnes a fer front a les conseqüències de la pandèmia", en lloc de l'amortització de deute municipal.

Crítiques de PP i Ciutadans

Des de l'oposició, la portaveu municipal popular, María José Catalá, ha manifestat que el 30% dels romanents va "per a tapar forats del sector públic , no per a ajudar a les persones més afectades després de la pandèmia", i ha citat el cas de l'EMT.

Des de Ciutadans, el seu portaveu, Fernando Giner, ha alertat que els valencians "hauran de pagar altres deu milions al pou sense fons de l'EMT" i ha criticat la "gran falta de planificació en el pressupost" municipal i una gestió "incapaç i ruïnosa" en l'EMT.