Palestina se cuela en el Festival de Eurovisión con un llamamiento a boicotear a Israel

Mientras la israelí Eden Alene se preparaba para cantar en la primera semifinal de Eurovisión este martes, un centenar de personas se dieron cita delante del centro de eventos Ahoy de Róterdam con banderas de Palestina exigiendo boicotear a Israel y acusando al festival de "apoyar crímenes de guerra" o "apoyar crímenes de odio" contra los palestinos.

En una manifestación autorizada y acompañada por varios agentes de la policía de Países Bajos, neerlandeses, egipcios, turcos o refugiados palestinos entonaron diferentes cánticos, como "Del río al mar, Palestina será libre" o "la ocupación es un crimen", mientras otros llamaban a una Intifada, el término usado para referirse a la rebelión popular de los palestinos.

Marie Claire, de 22 años, portaba una pancarta contra Eurovisión, con un corazón partido. "Estamos aquí para protestar contra lo que está pasando ahora mismo con Israel. No estamos de acuerdo con que Eurovisión les deje participar porque están cometiendo varios crímenes de guerra contra Palestina, lo que no vemos correcto", aseguró a Efe esta joven, delante del Ahoy y antes de iniciarse la marcha hacia el centro de Róterdam.

Además, insistió en que "solo se le pide una cosa (a los organizadores del festival): uno no puede apoyar ningún tipo de apartheid, genocidio o crimen de guerra que se esté cometiendo ahora mismo", por lo que instó a boicotear a Israel, que ha logrado pasar la semifinal de este martes y clasificarse para la final del sábado 22.

Otra de las participantes era una joven palestina de 15 años, Majdoulin, que subrayaba que los participantes en la protesta "como seres humanos, quieren mostrar que se preocupan por otros seres humanos porque están muriendo, están perdiendo sus casas, sus familias, y ya no podemos permitir eso, estos 73 años fueron suficientes, esto ya no puede ser tolerado".

"Queremos que nos devuelvan nuestras casas, no queremos que nuestra gente siga siendo asesinada. Me duele. Estoy aquí y no puedo hacer nada por ellos. Solo estar aquí y ayudarlos alzando mi voz", concluyó.

Una joven de 17 años acudió a la protesta con una bandera turca y acompañada de otras dos amigas que portaban carteles en los que dibujan banderas palestinas y en los que se leía "Libertad para Palestina, dejad de matar inocentes, eso es terrorismo" y "Aquellos que se quedan callados mientras otros son oprimidos, son también opresores".

"Esto duele porque ¿cómo es posible que esta gente tenga el descaro de venir aquí y gritar, cantar, y seguir haciendo su vida cuando son los suyos los que están matando personas inocentes", añadió.

Momentos antes, una periodista israelí se acercó a los manifestantes preguntándoles por su posición sobre la escalada de la violencia entre Israel y Hamás, una conversación que desembocó en un choque entre la reportera, que grababa la conversación con su teléfono móvil, y una de las jóvenes palestinas que entrevistaba.

Hala al Yaishi, de 23 años, fue una de las que acabaron por enfrentarse a la periodista israelí al considerar que sus preguntas estaban siendo una provocación hacia los manifestantes.

"No nos sienta nada bien ver a Israel aquí porque, mientras tanto, está bombardeando a nuestra gente en Palestina. Han empezado a robar el barrio (jerosolimitano de) Sheij Yarrah, a robar casas y expulsar familias para colocar allí a los israelíes, y esa es la historia de toda Palestina. Es así como empezaron hace 73 años", denunció.

Esta manifestación tuvo lugar tras una semana de escalada de violencia entre milicias palestinas de Gaza e Israel, la peor desde 2014. Desde que estalló el pasado 10 de mayo, se ha saldado con la muerte de 200 palestinos en Gaza y de 10 personas en Israel, y por ahora no tiene vistas de desescalar.

A ello se suman las largas tensiones entre palestinos con Policía y colonos israelíes en Jerusalén Este ocupado. Las protestas continúan en Sheij Yarrah, donde varias familias palestinas están en riesgo de desalojo en favor de colonos judíos, lo que fue uno de los detonantes de la actual de tensión.

Las protestas y ataques contra fuerzas israelíes también se intensificaron la semana pasada en Cisjordania, donde murieron al menos 15 palestinos por fuego del Ejército o cuerpos de seguridad israelíes.