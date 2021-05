Habla Nadia, la joven búlgara amiga de Iker Casillas desde 2019: "Nunca quise que esto se hiciese público"

Hace un par de semanas, Nadia Alexandrova, una chica de 29 años de origen búlgaro que trabaja en algo relacionado con el negocio automovilístico, fue señalada por Sálvame como una amiga más que especial de Iker Casillas desde 2019, cuando aún estaba casado con Sara Carbonero.

En su momento, al ser preguntada por el programa del corazón de Telecinco sobre si tenían una relación sentimental o solo algo sexual, Nadia contestó que se trataba de "una mezcla rara", pero que "hay cariño" entre ellos.

También confirmó que sabía que él estaba casado, pero sostuvo que ella no había causado la ruptura. "No soy una causa de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño", respondió.

Ahora, la joven ofrece una entrevista a la revista Semana donde habla, de nuevo, de su relación con el exmeta. "Nunca quise que esto se hiciese público", asegura. Además, indica en la revista que si hubiera querido vender sus fotos con él ya lo habría hecho en 2019, año desde el que se conocen.

De Casillas precisamente señala que "es una persona maravillosa".

Sobre su relación actual ahora que se ha hecho pública, asegura que se encuentra en stand by. "No estamos enfadados, pero se ha parado por lo que ha pasado", sostiene.

El comunicado de Iker

Hace unos días, Iker emitió un comunicado tras hacerse pública esta supuesta relación que habría mantenido desde 2019, cuando todavía estaba casado con Sara Carbonero, en el año en el que ella era intervenida por un tumor maligno de ovarios.

"Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas", afirma en ese escrito.

Además, quiso aclarar que la noticia que se publicaba en los medios de comunicación acerca de que había tenido otro problema de salud relacionado con el corazón era falsa.