Ofelia se viene abajo al cocinar su animal favorito en 'MasterChef': "Han usado mi intimidad para hacerme daño"

Ofelia está siendo la protagonista indiscutible de MasterChef. La gallega no deja indiferente a nadie con sus nervios, su extroversión y sus originales anécdotas, pero también se encuentra con momentos bastante duros en el talent. Si alguna vez se ha enfrentado al rechazo de la mayoría de sus compañeros, en la última gala tocó fondo y se planteó abandonar.

Y es que, tras pertenecer en la prueba grupal, rodada en Mijas, al equipo perdedor, a la joven le tocó ponerse uno de los temidos delantales negros. Pero ese no fue el problema, sino que en una prueba vertebrada por la carne, su compañero Dani eligió para ella la de un animal determinante en su vida: el caballo.

Entre lágrimas, dijo que no quería cocinarlo y que le parecía injusto que se lo pusieran a ella ante una incrédula Samantha Vallejo-Nágera, que no hacía más que repetir que debía acatar la decisión de Dani.

Finalmente, Ofelia se decidió y cocinó el caballo, pero, ¿a qué se debió que le doliera tanto hacerlo? Según explicó, son unos animales importantísimos para ella, pues ha hecho terapia para su hiperactividad con ellos. "No voy a cocinar esta carne, prefiero irme. El caballo es un animal que me ha aportado muchísimo. Y no me parece justo".

Además, comentó lo impactante que le resultaba que su compañero utilizara algo que ella le había contado en confianza para hacerle daño. “Lo hablé siempre, que no me pongan nunca caballo, es un respeto hacia algo que me ha aportado tanto en mi vida y él se ha aprovechado de ello”, lamentó Ofelia. “Un poco perro sí he sido. Es una lección de vida, hay que estar a las duras y a las maduras”, respondió el aludido.

"¿Sabes lo que es la hipoterapia? Porque yo estuve dedicándome a la hipoterapia, a trabajar con niños y con ancianos"

Sin embargo, pese al duro trance, la gallega se sobrepuso y se libró de la expulsión. "Ante la adversidad, te creces", valoró Samantha. "Eres una potrilla", bromeó Jordi Cruz. Tras ser la mejor valorada de la prueba, subió junto a sus compañeros, abrazó a Dani y finiquitó el problema: "Me ha hecho daño, pero no pasa nada. Es un concurso".