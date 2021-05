Un plato quemado fulmina el paso de Alicia por 'MasterChef'

Este martes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef. Esta se saldó con la expulsión de Alicia, que entró en el formato orgullosa que los logros que había conseguido con su dieta . Se convierte así en la cuarta eliminada de la edición, dejando a compañeras como María y Jiaping destrozadas.

Alicia se ganó el delantal negro en una prueba en exteriores rodada en Mijas, Málaga. El reto era preparar un menú de cuatro platos creados por Henar y Antony, de la versión infantil del talent.

El resultado del reto no fue nada halagüeño y la totalidad de los concursantes recibió una reprimenda por la cantidad de comida que desperdiciaron. Sin embargo, el equipo rojo fue el peor valorado, formado por Jiaping, Arnau, Ofelia, Fran y Alicia.

La última prueba estuvo vertebrada por la carne, pero no solo por eso, sino también por la cocina de aprovechamiento: los delantales negros tuvieron que acompañar las carnes propuestas con los productos sobrantes de las pruebas anteriores.

Carrillera fue la propuesta de Alicia, que claramente no convenció al jurado, compuesto por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. Este afeó, como es su costumbre, la poca salsa de la preparación... pero los jueces encontrarían algo peor: la olla estaba chamuscada, por lo que los productos, como era de esperar, también.

“¡Qué pena el sabor a chamusquina, porque la carrillera parecía muy jugosa! El puré es una marranada y es un guiso de carrillera quemado con un puré un poco chungo”, añadió Jordi Cruz por su parte.

Esto terminó con la expulsión de Alicia, que se mostró positiva y tras recibir el cariño de su compañera Jiaping, muy afectada, destacó lo más valioso del concurso para ella. “Me llevo empezar a experimentar con técnicas. He hecho un cambio y he dado un paso más de la cocina de casa. Os llevo también a vosotros tres y a muchos amigos”, dijo. Pero eso no fue todo, también reveló quién es su ganadora... María, de la que destacó "su fuerza y su corazón".