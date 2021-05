Belén Cuesta, en 'El hormiguero': "Participaría en 'MasterChef' haciendo unas carrilleras"

El teatro fue el protagonista de El hormiguero de este martes gracias a la visita de los actores Belén Cuesta y Ricardo Gómez. Los intérpretes presentaron su acudieron su nueva obra, El hombre almohada, que representan en los Teatros del Canal de Madrid a partir del 21 de mayo hasta el 20 junio.

“Es un thriller con humor negro” - @belencue y @ricardogomez10 hablan de la trama de la obra “El Hombre Almohada” #GómezCuestaEH pic.twitter.com/fskna2vL2l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2021

Pablo Motos quiso saber si ya se conocían antes de trabajar juntos en la obra: "Coincidimos en Buenafuente, pero Belén no se acuerda, no es algo que me invente porque el programa está grabado", señaló Gómez. "Mala memoria, buena salud, dicen...", le contestó Cuesta.

La actriz señaló que era muy despistada y el presentador quiso que contara a los espectadores su última anécdota: "Estaba en el Museo del Prado con mi chico y me puse a ver la obra Saturno devorando a su hijo –de Francisco de Goya- y me quedé mirando, absolutamente metida en el cuadro", afirmó.

"De repente, escuché una risa y me di cuenta de que me había agarrado a un señor y le estaba acariciando el brazo..., tuve que irme del museo del ataque de risa que me entró", recordó la actriz.

El despiste de @belencue en el Museo Nacional del Prado #GómezCuestaEH pic.twitter.com/G3yNtOYWyx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2021

También comentaron anécdotas de su niñez. Mientras Gómez destacó que "una vez me tuve que bajar los pantalones porque me confundían con una niña"; Cuesta recordó que "cuando éramos pequeños, a mi hermano le gustaba mucho el maquillaje de terror y me maquillaba para las fiestas de disfraces".

El presentador también quiso preguntarle a su invitado por su reciente afición a la cocina: "¿Cuál sería tu plato para competir en MasterChef?". El actor señaló que "me pasé el verano aprendiendo a hacer arroces, no digo que sea bueno, pero he tenido buen maestro y algo sé".

La actriz, por su parte, reconoció que se le da bien la cocina y que se presentaría al concurso culinario de Televisión Española con "unas carrilleras que hago buenísimas o unas patatas con choco", concluyó.