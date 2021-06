Montserrat Fenech aporta su experiencia de más de 28 años como directora de Pedralbes Centre, que se inauguró en los años 80 como el primer gran complejo comercial de Barcelona, en la presidencia del Eix Diagonal, que agrupa a los comerciantes del tramo de la avenida que transita entre la plaza Francesc Macià y el Passeig de Gràcia.

Ratt (así se la conoce en el sector) estudió Filosofía e iba para maestra, pero entró casi por casualidad como coordinadora del Bulevard Rosa y desde entonces ha desarrollado una carrera dentro del mundo de retail.

Ahora vuelca este bagaje en el tejido económico de la Diagonal, una avenida en la que quiere "apuntar ideas" y dar su "apoyo" en un momento tan necesario como este, de desescalada ante una pandemia de la Covid que ha castigado especialmente al comercio y que ha modificado los hábitos de muchos compradores a raíz de la fuerte irrupción de la compra por Internet durante el confinamiento.

Entre los ámbitos de actuación en los que quiere incidir, la entidad comercial trabaja en dotar a la vía de personalidad y contenido cultural que combinar con la experiencia de compra, centrada tanto en establecimientos de marcas internacionales como de firmas locales, en mejorar la imagen de las terrazas y veladores y en posicionar a la Diagonal dentro de las calles de fama universal, como lo son sus vecinas La Rambla y Passeig de Gràcia.

Defiende que una de las primeras transformaciones de la avenida a la que le gustaría contribuir desde la entidad es a hacer de la Diagonal un bulevar, no una vía rápida, que sea reconocible a nivel mundial como lo son los Campos Elíseos de París o la Via Montenapoleone de Milán. "Son calles del mundo, bonitas", comenta a 20minutos.es desde un salón del Hotel Boutique Wilson, en el corazón de la Diagonal. "Me gustaría que la Diagonal fuera una calle del mundo, una mezcla de retail, cultura, terrazas. Hacer de ella un bulevar mucho más bonito, agradable y humano", reitera.

"Si hablamos de Barcelona, Las Ramblas tienen su personalidad, al igual que la Rambla de Catalunya, el Passeig de Gràcia o la calle Pelai, la Diagonal no tanto", apunta Fenech. Valora muy positivamente el ensanchamiento de las aceras acometido por el Ayuntamiento de Barcelona, que ayuda a poder conseguir esta apariencia de "paseo" en la que están trabajando, pero rehúyen, dentro de la planificación de esta nueva etapa de la entidad, quedarse meramente en el aspecto urbanístico (en el que el paso de TRAM por este tramo no está de momento entre las prioridades de la asociación, ya que este proyecto no se espera antes de 2025, aunque, llegado el momento, "habrá que buscar un consenso", indica).

Experiencia de 'shopping' y de paseo cultural

Por eso, están perfilando cómo entroncar la experiencia comercial de los ciudadanos con la cultural. Un primer paso es la creación de la Ruta dels Estils, en la que se invita a los paseantes a descubrir joyas arquitectónicas que alberga la Diagonal, desde la más conocida Casa de les Punxes o Casa Terrades, una de las obras más famosas del arquitecto Puig i Cadafalch (Diagonal, 420) a la Casa Comalat (Diagonal, 442); el Palau del Baró de Quadras (Diagonal, 373), también de Puig y Cadafalch, o la Casa Mas de Miquel (Diagonal, 516-524).

La idea es invitar a los clientes a que apuesten por pasar el día comprando, comiendo o tomando algo y haciendo una ruta cultural por esta vía con nombre de mujer, como también destaca la entidad dentro de esta nueva estrategia comercial y de identidad.

En esta misma línea, Fenech perfila otra iniciativa, que la Diagonal sea un bulevar de las catalanas universales que no han tenido suficiente reconocimiento y donde entra incluso la mujer cotidiana. ¿Cómo? Propone "que cada esquina tenga una huella o escultura dedicada, para que todas ellas se queden aquí". Y apuesta por convocar un concurso de diseño para encontrar una propuesta válida y compatible con el paseo y la compra. Y por lanzar un podcast cultural junto al escritor y cantautor barcelonés Jaume Escala.

Las terrazas que surten la Diagonal entre Francesc Macià y Passeig de Gràcia dan ejemplo del espíritu de bulevar con el que se ha reformado este tramo, con aceras más anchas que invitan al paseo y a la estancia MIQUEL TAVERNA

Terrazas con unidad estética

Dentro de esta Diagonal interrelacionada con la ciudad, con los visitantes (un turismo de calidad, confía Fenech) y con los negocios de retail (moda) y restauración, este último aspira a tener veladores que sean reconocibles y con un estilo marcado y propio.

Esta idea para las terrazas no es nueva, sino que ya había sido discutida en el seno de la entidad. Fenech quiere añadir un "hilo conductor estético y bonito" que ve factible, puesto que la nueva Diagonal que proyectan "está por estrenar" y en construcción.

Por otro lado, las terrazas han ganado terreno en la calle por la reordenación de urgencia del Ayuntamiento debido a la pandemia, aunque aún hay que esperar a si este terreno conquistado para los veladores será definitivo.

Diversas tiendas de decoración e interiorismo, en locales contiguos, en la avenida Diagonal de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Especializada en decoración e interiorismo

La presidenta de Eix Diagonal es una firme defensora de conceptos que hace años propició como pionera: el comercio de proximidad, el negocio emprendedor o la compra responsable: "Cada vez más, por suerte, buscamos un valor añadido en el acto de consumo, lo que quiere decir que la humanidad está evolucionando", argumenta.

Fruto de esta mentalidad abierta, ve como "algo natural" la convivencia cada vez mayor, en los últimos meses, de negocios especializados en mobiliario, decoración y el interiorismo.

A los históricos Habitat, Maisons du Monde o Pilma se han sumado desde una tienda urbana de Ikea, cadenas como Casa Viva a nombres como Karee o Dareels. Las últimas incorporaciones serán La Mallorquina y KA International. "Es una competencia muy sana y saludable, y por eso suma, porque esos negocios se complementan al ser muy diferentes entre sí", asegura.

Pocos locales vacíos

Este tramo de la Diagonal, a pesar de los malos tiempos para la economía por la pandemia, está siendo un ejemplo de dinamismo frente a otros ejes de la ciudad que están sufriendo mucho por el monocultivo turístico. En una caminata rápida, se ve como hay muy pocos locales vacíos y, de estos, la mayoría ya anuncian nuevas aperturas.

Para Fenech, es una muestra de que los barceloneses no han dado la espalda a esta vía durante la crisis y de que la Diagonal está viva porque tiene "ambiente y vecinos", por encima de ser una vía de paso.

Han sido poco más de una docena los negocios que han cerrado en el año

de la Covid

A ello ha ayudado que las aceras sean más anchas, que los negocios no sean tan dependientes del turismo y un vecindario que ha seguido acudiendo a comprar. En estos tiempos revueltos, la vía ha sido un verdadero eje de barrio.

Han sido pocos los negocios que han cerrado en el año de la Covid, algunos, ya tocados con anterioridad. Mientras en otros ejes más céntricos como La Rambla o Ciutat Vella muchas tiendas se desangraban con cajas casi inexistentes, los negocios de la Diagonal raramente han bajado del 50% en pérdidas. "Lo que es seguro es que nos iremos recuperando", asegura Fenech.

Una mejor conexión de los comercios de la Diagonal con los vecinos ejes de Passeig de Gràcia o Rambla de Catalunya depende, según Fenach, de conseguir más patrocinadores, socios y "compañeros de viaje" entre retail, restauradores y empresas, como la cercana Casa Seat, no de la mejora de unas relaciones "ya muy buenas" entre los ejes que conforman Barcelona Oberta. "Ahora estamos reordenándolo todo y poniéndole ilusión otra vez para hacer una Diagonal, y por extensión una Barcelona, del diseño, de la cultura y del paseo", concluye.