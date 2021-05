El amor de Sandra y Tom pende de un hilo, pues después de que ella viajara a Honduras para romper, porque sentía que no le quería de la misma manera, y de que se quedara varios días allí, ahora parece que lo han dejado todo en un "paréntesis" en su relación.

En medio de esto hay otras personas, y no son los concursantes de Supervivientes 2021, muchos de los cuales opinan que esta historia es un montaje. Suenan un nombre con fuerza, Julen, exnovio de Violeta Magriñán, quien habría iniciado una amistad con ella.

Aun así, el extentador de Mujeres y hombres y viceversa ya desmintió que tuvieran algo más este lunes en Supervivientes: Conexión Honduras, y lo ha vuelto a hacer este martes en Sálvame: "Parece que una chica, por tener una relación, no puede tener una amistad del sexo opuesto".

"De momento solo hay amistad", ha asegurado el joven de 24 años. Sin embargo, a la pregunta de si le gusta la actual pareja de Tom, él ha intentado esquivar una respuesta directa: "Si me preguntas si me gusta una chica guapa, sincera, te voy a decir siempre que sí".

"Hemos ido a comer, a entrenar, a tomar algo", ha asegurado, al contrario de lo que dijo la madre de Sandra, quien aseguró que solo se habían visto una vez. "No nos hemos besado [...] Hemos hecho planes de amistad, de cuando empiezas a conocer a alguien".

Sin embargo, Kiko Matamoros ha discrepado con esa versión: "La hoja de ruta pasaba por que dejara a Tom y en un plazo de dos meses cabe la posibilidad de que oficialicen una relación de pareja".

Después, Julen ha defendido que no se trataba de un montaje: "Qué necesitad tiene Sandra de echarse a todo el mundo encima, es un marrón tanto para Tom como para ella".

"Si el día de mañana deja a Tom, nos seguimos conociendo y seguimos estando bien y pasa algo... Tendré que tener esa conversación con ella", ha comentado. "Una chica así a mí sí me gusta [...] Yo prefiero que, cuando se acabe una relación, que lo dejes y te tomes tu tiempo para pasarlo mal, o pasarlo bien, y olvidarte de esa persona".

El enfrentamiento entre Julen y Pilar Yuste

Durante la estancia de Julen en Sálvame, Kiko Hernández le ha pedido que le dejara mirar sus conversaciones de WhatsApp con Sandra, a lo que él ha accedido sin miedo, demostrando que no tiene nada que ocultar.

"Madre mía, todo lo que os escribís", ha opinado el tertuliano. Entonces, ha llegado a un mensaje en el que la novia de Tom Brusse decía "esa vieja es una tarada" refiriéndose a Pilar Yuste, representante de famosos y colaboradora de Supervivientes que aseguró que Julen y ella habían tenido algo más, algo que él negaba y la llamaba mentirosa.

Julen y Pilar Yuste en 'Sálvame'. MEDIASET

"Está loca esa", dijo Julen en WhatsApp. En ese momento, Hernández ha llamado por teléfono a Yuste y le contó, a grosso modo, lo que habían dicho de ella. Después, el equipo del programa le ha pedido que viniera a plató para hablar las cosas a la cara.

Tras varias horas, la representante ha llegado y ha estallado contra el joven: "Te ha venido fenomenal. Lo estabais programando, tú, tu futura suegra y el que te lleva [su representante]".

"Me están utilizando. Es la única manera que teníais de aparecer", ha acusado Pilar Yuste. "Habéis estado dentro del jacuzzi", ha acusado ella refiriéndose al hidromasaje que tiene en el piso que comparte.

"¿Tú sabes cómo tienes a mi familia? He dejado a mi hermana llorando en el médico, que tiene cáncer. Tú me has hecho venir aquí después de insultarme para hacerte un plató", ha estallado la colaboradora del reality contra el extronista. Sin embargo, lo cierto es que ha sido el equipo quien la llamó, y él simplemente estaba allí para hablar sobre su amistad con Sandra.

"El montaje que habéis hecho, eso sí que es un montaje de verdad", ha apostillado Pilar Yuste. Por su parte, el extronista ha intentado hacerle entender que sus palabras venían de una conversación privada y no consideraba que la hubiera insultado, pues él solo la llamó "loca".