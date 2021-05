Díaz elogia l'acord del Botànic i la gestió de Ribó a València: "Es pot governar de manera diferent"

Díaz ha assegurat que aquests dos executius mostren que "es pot governar de manera diferent", segons ha dit, "per a la gent". Així mateix, ha valorat la gestió sanitària duta a terme a la Comunitat Valenciana per a contindre la pandèmia de la Covid-19 i ha dit que és "exemple", a més de reconéixer l'infrafinançament d'aquesta autonomia i al·ludir al compromís del Govern per resoldre-la.

Respecte a aquesta última ha asseverat que és sabut que la Comunitat "necessita avançar en l'autogovern i en matèria de finançament de servicis públics", ha apuntat que l'Executiu central "escolta amb atenció" i és "conscient" de "l'insuficient finançament" i ha assenyalat que "al més prompte possible" s'espera parlar de "avanços en aquesta matèria".

La titular de Treball i Economia Social s'ha pronunciat d'aquesta manera en l'Ajuntament de València, on ha mantingut una trobada amb el seu alcalde, Joan Ribó, aprofitant la visita que ha realitzat aquesta jornada a la capital valenciana per a participar en l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT.

Yolanda Díaz ha iniciat la compareixença davant els mitjans que ha oferit al costat del primer edil indicant que per a ella és un "orgull, com a vicepresidenta i ministra" ser rebuda per "un dels alcaldes que exemplifica que es pot governar de manera diferent, per a la gent i per a fer una mica més felices a les persones".

"Gràcies alcalde", ha dit a Ribó, a qui ha considerat "referència per a tot el nostre país". Així mateix, ha estès eixe agraïment a la resta d'equip del responsable municipal.

La representant del Govern central ha agregat que tenia "molt interés" a acudir a la Comunitat Valenciana, després del que ha manifestat també la seua intenció de "saludar" un "acord de referència, el del Botànic".

En aquesta línia, ha donat les gràcies al president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV); a la seua vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), i al seu vicepresident, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) i ha exposat que "d'alguna manera, han demostrat que també governats de manera diferent".

Després d'açò, Díaz ha donat les gràcies "col·lectivament" a la Comunitat Valenciana per "l'exemple de gestió sanitària realitzant" per a frenar la Covid-19. "És molt important posar en alt que la salut és el primer i insistir quan les coses es fan bé", atés que "és positiu per a tots i totes", ha ressaltat.

D'altra banda, ha valorat la tasca del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i ha destacat la col·laboració mantinguda amb el seu ministeri en matèria d'ocupació, "aportant idees" per a treballar enfront de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

"UNA DE LES QUALS MÉS HA PATIT"

En aquest àmbit, la titular de Treball i Economia Social ha destacat que la Comunitat Valenciana, al costat de les Illes Baleraes i Canàries "ha sigut una de les quals més ha patit" l'impacte de la Covid-19, també en el seu vessant social i econòmica, per la seua vinculació amb els sectors relacionats amb "el turisme i tota la seua cadena de valor".

"Ha sigut una de les comunitats autònomes que major acolliment ha tingut en persones en ERTO", ha declarat, amb més de 360.000 persones acollides "en el pic alt de la crisi sanitària". La ministra ha detallat que "a dia de hui queden tan sols poc més de 53.000, de tal forma que el 85,5 per cent de les mateixes s'han incorporat als seus llocs de treball mantenint i conservant tots els seus drets laborals".

Yolanda Díaz ha agregat que açò "evidencia que el sistema que col·lectivament hem dissenyat denominat com ERTOS, funciona", alhora que ha valorat aquest "desplegament sense precedents" de protecció social i la inversió pública del Govern en ell.

La ministra ha afirmat que ha sigut una "inversió eficaç que ha permès conservar ocupacions, empreses i famílies, homes i dones que s'han sentit una miqueta més acompanyats". Igualment, ha ressaltat les mesures adoptades en favor dels autònoms, també amb "un mecanisme de protecció sense precedents".

"DRETS BÀSICS"

Per la seua banda, l'alcalde de València s'ha mostrat "molt content" per les polítiques que s'estan desenvolupant per part del Govern central enfront de l'actual crisi i ha valorat la "diferència" amb la qual està tractant aquesta enfront de "l'anterior conseqüència d'especulacions".

"En aquesta crisi s'ha fet un tractament respectant drets bàsics de treballadors i buscant solucions. En l'anterior s'estaven buscant solucions per als banquers. És una diferència significativa a tots els nivells", ha opinat Ribó.