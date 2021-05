El primer plan de Marta López tras ser expulsada de 'Supervivientes 2021': "Es una maravilla volver a la vida real"

Marta López vuelve poco a poco a la rutina tras su expulsión de Supervivientes 2021. Y es que, después de regresar a los platós de Mediaset este lunes, la colaboradora de televisión ha podido tachar nuevos planes en su agenda.

La tertuliana tenía ganas de reencontrarse con los suyos por lo que, tras volver a abrazar a sus hijos, este martes ha decidido quedar con sus amigas para disfrutar de una agradable comida en un restaurante.

"Es una maravilla volver a la vida real y, ¿con quién? Con mis amigas. No sabéis lo que os he echado de menos, y a la comida también. Voy a disfrutar de la comida pero me va a alimentar más estar con ellas", ha expresado en sus últimos stories.

Al igual que ha hecho en anteriores ocasiones, el rostro de Telecinco ha publicado a través de Instagram unas imágenes con su habitual círculo de amigas.

Marta López posa con sus amigas durante una comida. INSTAGRAM / MARTA LÓPEZ

López también ha agradecido a través de dicha plataforma el apoyo recibido durante su paso por Supervivientes: "Acabo de aterrizar de un sueño y de una de las experiencias que marcará mi vida y nunca podré olvidar, gracias a quien me ha apoyado. Sé que no os lo he puesto fácil".

En su visita al debate, la exsuperviviente barajó que sus enfrentamientos con Melyssa Pinto podrían no haberle hecho ningún favor en su paso por el reality. Y eso no es todo, ya que la madrileña se mantuvo firme en su decisión de apoyar a Olga Moreno, una de las participantes con menos apoyo entre la audiencia.

"He recibido algunas llamadas de gente que cree que me han echado por apoyar a Olga y que quiere que deje de hacerlo, pero no les voy a hacer ningún caso, voy a seguir defendiéndola", subrayó.