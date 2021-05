La Plaça del Llibre se celebrarà per primera a Gandia amb més de 40 activitats sobre literatura en valencià

Més de 15 editorials i 3 llibreries de la localitat -Ambra Llibres, Llibreria Ferrer i Gavina Llibres- participen en aquest fòrum, que convidarà al públic a gaudir de presentacions, contacontes i tertúlies literàries en la plaça Rei Jaume I de la capital de la Safor. A més, la iniciativa compta amb una llibreria virtual "per a assegurar l'accés de tot el món".

La Plaça del Llibre a Gandia -que s'ha presentat aquest dimarts en roda de premsa- arriba després que aquesta cita s'haja "establit amb els anys com un dels esdeveniments principals de la literatura escrita en valencià" i s'haja celebrat a Castelló, València i Alacant,

En la presentació han estat presents el president de la Fundació FULL, Jesús Figuerola, Rosa Codoñer, cap de servici del Llibre i Biblioteques, de la Direcció general de Cultura i Patrimoni; José Manuel Prieto, regidor de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB); i la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) en el País Valencià, Teresa Pascual.

En aquesta agenda cultural figuren propostes per als més xiquets, com a tallers infantils i sessions de contacontes. També hi ha programades presentacions i tertúlies destinades al públic juvenil i en la programació per a adults destaquen les presentacions d'autors com Jordi Colonques o Ferran Garcia-Oliver; un club de lectura sobre 'El infinito en un junto', d'Irene Vallejo; un showcooking; o un homenatge a Llorenç Giménez.

Jesús Figuerola ha subratllat que "l'objectiu és vertebrar el territori valencià mitjançant la producció editorial i literària". Les trobades que integren la Plaça del Llibre, ha remarcat, no constitueixen cites aïllades i independents, sinó que formen part de "un mateix univers cultural, d'una mateixa indústria de la paraula escrita".

Per la seua banda, José Manuel Prieto ha incidit que la celebració del festival a Gandia suposa la consolidació d'aquesta localitat com a punt de referència del mercat editorial i de la lectura en valencià. "Ja hem tornat a la presencialitat i, a pesar que l'any passat no va poder ser, enguany celebrarem la Plaça ajustant-nos en les mesures necessàries per a garantir una cultura segura", ha afirmat l'edil, qui també ha posat èmfasi en la importància que la programació tinga lloc davant la Biblioteca Central de la ciutat.

"CAPITAL LITERÀRIA"

També Teresa Pascual ha remarcat que amb aquesta activitat, Gandia es posa al nivell de Castelló, Alacant i València com a "capital literària". "Estic molt contenta que el meu primer acte com a presidenta de l'AELC en el País Valencià siga aquesta presentació", ha postil·lat.

Finalment, Rosa Codoñer, ha explicat que aquesta activitat s'emmarca en el Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura i ha celebrat que siga una iniciativa que "s'expandeix cada vegada més".

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL, l'Ajuntament de Gandia i l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteuqes (IMAB), Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (ALEC), Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) i el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest projecte explica també amb el suport de la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.