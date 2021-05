El Dia de l'Orgull Friki arriba amb una nit de videojocs i un torneig virtual de Catán

Cada 25 de maig se celebra el Dia de l'Orgull Friki per a commemorar l'estrena de la saga 'Star Wars' en 1977. Per segon any consecutiu s'organitza aquesta nit de videojocs convidant a totes les entitats juvenils de la ciutat a gaudir de "una forma cada vegada menys alternativa d'oci nocturn que ha acompanyat a milions de joves, i no tan joves, durant aquest període tan complicat".

A més de compartir partides múltiples a diversos jocs, com el recentment famós 'Among Us' o el 'Garlic Telephone', la guinda la posarà un torneig interassociatiu que tindrà com protagonista al 'Catán', joc que compta amb una versió digital a la qual es poden disputar partides de multijugador de tres persones.

Aquesta iniciativa pretén reivindicar formes alternatives d'oci que apassionen a milions de joves a tot el món, així com tornar a reunir les associacions juvenils de València i celebrar que "tots som 'frikis' del que ens agrada, ens diverteix i forma part de la nostra identitat, que és diversa, plural i enriquidora", expressa la presidenta del CJV, Ana Domínguez.