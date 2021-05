Celma (PP) lamenta que pueblos como La Muela no tengan los colegios e institutos que necesitan

Celma ha visitado este martes la citada localidad y ha escuchado a las familias afectadas por la falta de infraestructuras educativas en el municipio. Ha relatado que este pueblo ha multiplicado por cinco su población en los últimos 20 años, pasando de un millar de habitantes en el 2000 a los casi 5.000 de la actualidad.

Sin embargo, ha señalado que este aumento de la población no ha ido acompañado de un incremento de las infraestructuras educativas, "a pesar de las promesas del Gobierno de Aragón. De esta forma, los niños deben asistir a clase en "barracones".

Ha detallado que el colegio tiene capacidad para 450 alumnos y hay 735 inscritos. Algo similar ocurre en el instituto, donde hay 264 matriculados cuando debería cursar sus estudios 200 adolescentes.

Celma ha subrayado que el Gobierno de Aragón "no para de recaudar y de inventar figuras confiscatorias". "Nos están friendo a impuestos y tasas, y no sabemos para qué. Un aragonés que cobra 20.000 euros al año es el segundo que más paga en IRPF de toda España, pero luego no tiene garantizado el acceso de sus hijos a servicios tan básicos como un buen colegio y un buen instituto en una zona en crecimiento como La Muela".

El centro educativo de La Muela estaba incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020, pero han pasado cinco años sin apenas avances. Ahora, el Partido Popular plantea "una propuesta ágil y factible, que valora la cercanía del centro deportivo y que además resultará más económica".

La portavoz de la formación en La Muela, Marisol Aured, ha explicado que la propuesta -que ya está registrada en el Ayuntamiento para ser debatida-, "pasa por convertir el suelo que está junto al centro deportivo municipal, que ya es urbano, en educativo. A partir de ahí, se le ofrecería al Gobierno de Aragón, que es quien tiene la competencia".

JUNTO A UN CENTRO DEPORTIVO

"El nuevo colegio estaría junto al centro deportivo, por lo que sus instalaciones se podrían usar con fines educativos. Además, está a la salida del pueblo, y no en el Centro donde es mucho más fácil generar cierto colapso, y podría ampliarse", ha añadido Aured.

Ha recalcado que el coste sería "muy bajo", un total de 2 millones de euros frente a la propuesta que ha hecho el equipo de Gobierno, que dobla esta cantidad, y habría 30.000 metros cuadrados ampliables. "Se podría hacer entonces un segundo colegio y la ampliación del instituto".

Por su parte, la diputada portavoz de Educación del PP en Las Cortes, Pilar Cortés, ha apostillado que si la propuesta no fuese aprobada por los grupos del ayuntamiento, el grupo popular en esta Cámara activaría una iniciativa para instar al Gobierno de Aragón a que iniciase un proceso de diálogo con el Consistorio "para que haya una solución que sea la más rápida, eficaz y económica, que es la que ha planteado el Partido Popular en La Muela".