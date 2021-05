El Ayuntamiento de Benalmádena ultima trabajos de mejora y acondicionamiento de las playas de cara al verano

Cortés ha detallado que desde el pasado 15 de mayos la Delegación de Playas "se encuentra inmersa en una actividad intensiva con motivo del inicio del periodo de más uso de nuestro litoral, y por ello tenemos todos nuestros medios a disposición de vecinos y turistas".

"Los aseos ya se encuentran abiertos, los socorristas han iniciado su actividad, y estamos completamente preparados para la llegada de la temporada, aunque lamentablemente en las playas siguen viéndose algunos de los efectos de los últimos temporales", ha matizado la concejala.

En este punto, Cortés ha anunciado que cuentan con el compromiso de la Demarcación de Costas de que las playas de Benalmádena "contarán en breve con una reposición de arena, tanto en Santa Ana como en Bil-Bil, que fueron algunas de las zonas más castigadas por los temporales recientes".

También la concejala ha estimado que los trabajos de reposición de arena se podrían realizar "entre finales de mayo y principios de junio". "Ya tenemos abiertas las playas con las medidas de seguridad sanitaria pertinentes, no tan severas como las del verano pasado porque ya no estamos en estado de alarma, pero los concesionarios respetarán las medidas de distancia de seguridad establecidas", ha detallado.

Por último, ha precisado que tiene preparada la cartelería para los accesos, "que no hemos instalado aún porque todavía no ha comenzado la afluencia masiva de turistas y no sabemos todavía las limitaciones de aforo que establecerá la Junta esta temporada".