El joven que reunió 220.000 firmas contra los peajes forma una asociación: "Debemos crear un frente común"

La polémica por la intención del Gobierno central de imponer peajes en las autovías españolas a partir de 2024 no amaina y las críticas siguen llegando. Por ello, Javier Lorente, el joven cordobés de 25 años que reunió más de 220.000 firmas contra esta medida impositiva, ha ido un paso más allá y ha decidido crear una asociación para canalizar las quejas y coordinarlas.

Según explica en declaraciones a este medio, ha sido el "fuerte impacto mediático" de su iniciativa #NoMásPeajes, bajo la que consiguió las firmas que la semana pasada entregó personalmente al jefe de gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lo que le ha convencido para crear el "Comité Coordinador Antipeajes". Es el "deber de crear un frente común" y "garantizar un esfuerzo coordinador entre el movimiento ciudadano y las distintas organizaciones y colectivos que se ven afectados por esta medida" lo que le ha llevado a institucionalizar la causa.

Para ello, cuenta, ha contactado ya con varias asociaciones la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), "para que expongan su postura y disposición a colaborar y ser parte de este movimiento". De momento, Lorente no ha recibido respuesta, pero todas tienen una coincidencia, y es que se han mostrado en contra de los peajes, cuyo precio aún se desconoce pero es posible que rondase el céntimo por kilómetro y cuya implantación, dada la polémica, el Ejecutivo central fijó a que hubiese "consenso político y social". "Si no hay consenso, no saldrá adelante", repitió Ábalos en el Senado el martes pasado.

En declaraciones a 20Minutos, Javier Benito, vocal de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) dice que desde su organización están "absolutamente en contra". Además, eleva ese rechazo al Comité Nacional del Transporte, asociación en la que está la organización a la que da voz.

Benito recuerda que los peajes aún no están implantados y señala también que, de momento, desconocen en qué condiciones se haría, ya que cuenta que Transportes no se ha puesto en contacto con ellos. Una vez se dio a conocer la polémica tasa incluida en el plan de reformas que Pedro Sánchez mandó a Bruselas para recibir los fondos europeos de reconstrucción, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, planteó la posibilidad de que estableciesen bonificaciones para transportistas y para usuarios recurrentes de las vías de alta capacidad.

En una entrevista, señaló que el modelo que pretenden implantar tendrá en cuenta el uso intensivo por parte de personas que no tienen alternativa para ir a trabajar y al sector del transporte. Además, recalcó que "el planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y no asumir modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), también contactada por Lorente, se mostró en contra de los peajes el pasado 7 de mayo. En un escrito publicado en su página web, la asociación se mostró "decididamente contraria" a la imposición de los peajes, declarando que era una idea que responde "únicamente al afán recaudatorio". Además, expuso que los conductores "ya pagan" a través del impuesto municipal de circulación y del impuesto de los hidrocarburos". "Los expertos de OCU estiman que un coche de gasolina ya abona unos 5 euros a los 100 km entre impuesto de hidrocarburos, IVA...", concluían.

Este argumento también fue expuesto por el propio Lorente desarrolló en una entrevista concedida la pasada semana a este medio. "Sería una doble vía impositiva, ya que todos los ciudadanos, poseamos un vehículo o no, pagamos a través de distintos impuestos por el mantenimiento de las carreteras", señaló. Se preguntaba el joven cordobés que si, "según datos oficiales, el Gobierno dice "que se ha de invertir 1.500 millones al año en las carreteras y están recaudando 3.500 millones en concepto de mantener nuestras carreteras, ¿dónde están destinando los 2.000 millones que sobran?".