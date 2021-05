2

Novavax proteína s | 2 dosis (3 sem.) | nevera | EE UU

La NVX-CoV2373 es una vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Novavax. Su tecnología se basa en reproducir la proteína espicular del virus y adherirla a partículas microscópicas para ser inoculada después. De ser aprobada por la EMA se convertiría en la primera vacuna con esta tecnología en aplicarse en Europa. "Quizá Novavax es una de las vacunas que está más en revisión, porque vieron una eficacia muy buena frente a variantes clásicas pero no demasiado con la sudafricana y brasileña", cuenta Joaquim Segalés.



Sin embargo, la empresa anunció la semana pasada que no pedirá la autorización de uso hasta el tercer cuatrimestre del año. La UE está en conversaciones con esta compañía para adquirir 205 millones de dosis, pero aún no hay nada firmado.