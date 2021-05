'El programa de Ana Rosa' sentencia el montaje de Tom y Sandra en 'Supervivientes': "Me creo a Melyssa"

El pasado martes el tema principal del programa de Supervivientes emitido ese día fue la ruptura de uno de sus concursantes, Tom Brusse, con su novia Sandra Pica. La pareja se conoció en la segunda edición de La isla de las tentaciones y han mantenido su relación hasta ahora.

Sandra tenía dudas acerca de sus sentimientos hacia Tom, motivados en parte por las semanas que llevaban sin verse con motivo de la participación de él en Supervivientes. La organización del programa permitió a Sandra viajar hasta Honduras para hablar con su pareja.

Una vez llegó allí se decidió que fuera Melyssa, exnovia de Brusse, quien diera la mala noticia, confesándole que Sandra quería dejarle. Tras enterarse, Tom pudo ver a Sandra y hablar con ella. Esta aceptó quedarse unos días en la isla para tratar el tema en profundidad y poder estar con el concursante.

Sin embargo, ya en la gala del pasado jueves varios concursantes afirmaron que la ruptura no era más que un montaje, ya que en los días que Sandra había pasado con ellos la habían visto en una actitud muy cariñosa con Tom y hablando de planes de futuro en común.

Pica ha decidido ahora darle una segunda oportunidad a Tom y esperarle hasta que salga del reality, algo que no ha hecho sino alimentar la creencia de que la idea inicial de la joven no era finalizar su relación.

En El programa de Ana Rosa, la propia presentadora y varios de sus colaboradores, entre los que se encuentra Joaquín Prat, afirman que la actitud de Sandra y Tom no tiene mucho sentido y se alinean con lo que piensan Melyssa, Sylvia Pantoja, Alejandro Albalá y Gianmarco: que es un montaje.

"Cualquier persona le habría dicho a Sandra: 'Es que si vas no es para romper'", afirma Ana Rosa y añade: "Una chica de 22 años, que no tiene cinco hijos ni cargas, si está con una persona con la que no es feliz lo deja y pispás, no montas este numerito".

"¿Tú crees que esto habría pasado si no se retransmitiera por la tele?", espeta Ana Rosa a una de sus compañeras mientras esta argumenta a favor de Sandra. A estas sospechas sobre el posible montaje se unen las palabras que Melyssa ha dicho sobre Tom.

Al parecer, pocos días antes de embarcarse en esta edición de Supervivientes, Tom Brusse le pidió a Melyssa que le diera una segunda oportunidad como su pareja. De confirmarse esto último sería un aliciente más para pensar en el montaje de Tom y Sandra. "Yo sí me creo a Melyssa, completamente", añade Joaquín Prat para dejar zanjado el tema.