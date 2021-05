Generalitat i Govern aborden la recuperació de víctimes valencianes al Valle de los Caídos

En la reunió, celebrada a Madrid, s'han posat d'acord en determinades qüestions de les exhumacions en les quals la secretaria d'Estat ha llançat subvencions, informa la Generalitat en un comunicat.

Tots dos advoquen perquè es conega en les escoles i que s'ensenye als xiquets "què és el que va passar en la història més recent i més fosca del nostre país". Pérez Garijo veu important que en les polítiques de Memòria Democràtica hi haja coordinació, igual que en la reparació i en el coneixement de la memòria.

Destaca així el treball coordinat per a recuperar les restes i identificar les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista dels valencians i valencianes que encara es troben al Valle de los Caídos i han sigut reclamats pels seus familiars.

Allí hi ha fins el 33.833 cossos de persones que van ser portats entre el 17 de març de 1959 i el 3 de juliol de 1983 des de fosses i cementeris de tota Espanya, d'acord amb les dades del Ministeri de Justícia. S'han identificat 21.423, mentre que 12.410 són desconeguts i 203 dones.

De la Comunitat es van traslladar els cossos de 1.164 persones d'origen valencià al Valle de los Caídos: 1.014 de la província de Castelló, 135 de València i 15 d'Alacant.

Altra de les qüestions analitzades en la trobada són les dificultats per a accedir als expedients de juís sumaríssims de l'Arxiu General Militar a causa de la falta de classificació de la documentació, de digitalització i de mitjans per a açò.

La consellera ha traslladat les actuacions per a garantir la recuperació i conservació de fons documentals de procediments judicials sumaríssims incoats per la jurisdicció militar de la dictadura franquista a la Comunitat, que "constitueixen una part essencial del patrimoni documental de la memòria democràtica valenciana". I ha fet notar les dificultats per a recuperar els fons documentals relatius a la justícia militar de la dictadura, juís sumaríssims i consells de guerra a Alacant i València.

Al seu juí, resulta urgent articular una sèrie de mesures de col·laboració per a agilitzar la tornada d'aquest patrimoni documental o, en un altre cas, que es facilite o procedisca a la seua digitalització com amb els sumaris corresponents a Castelló, gràcies al treball del Grup de Recerca de la Memòria Històrica.

Finalment, Generalitat i Govern han compartit posicions sobre l'avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica, davant les al·legacions del Consell. Pérez Garijo creu que hi ha qüestions en la Llei valenciana de Memòria Democràtica que són "totalment exportables".