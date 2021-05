Díaz mostra "màxima preocupació" per la crisi a Ceuta i apel·la a legalitat internacional i drets fonamentals

Díaz s'ha pronunciat d'aquesta manera en l'Ajuntament de València, on ha mantingut una trobada amb el seu alcalde, Joan Ribó, aprofitant la visita que ha realitzat aquesta jornada a la capital valenciana per a participar en l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT.

"Màxima preocupació pel que estem vivint hui a Ceuta i Melilla", ha assenyalat la titular de Treball i Economia Social preguntada, en una compareixença davant els mitjans després de reunir-se amb Ribó, per l'arribada massiva de ciutadans marroquins a aquests llocs.

Yolanda Díaz ha manifestat, "de manera rotunda i clara", que "és el moment de respecte als drets fonamentals" i ha afirmat que "els drets humans no es qüestionen ni a Ceuta, ni a Melilla, ni en cap lloc del món".

"Per tant, més enllà de la cooperació i de la solidaritat, recordem que estem parlant d'éssers humans, de persones, de drets humans", ha exposat la ministra. En aquest sentit, ha indicat que la resposta ha de tindre en compte el "estricte compliment de la legalitat internacional" i ha precisat que aquest ha de donar-se, "sobretot, quan parlem de menors".

"No oblidem que estem parlant de persones menors, que tenen drets" i que "han de ser emparats segons indiquen totes les normes de l'àmbit internacional", ha asseverat. "Per tant, màxima preocupació i per descomptat, respecte als drets humans", ha conclòs.