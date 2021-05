Naomi Campbell sorprende anunciando que ha sido madre por primera vez a sus 50 años

Naomi Campbell está viviendo su mejor momento, y no porque en cuatro días, el próximo 22 de mayo, celebre su 51 cumpleaños, sino porque ha sido madre por primera vez.

La modelo británica ha sorprendido a sus más de 10 millones de seguidores dando la noticia, algo que ha pillado desprevenidos a muchos, pues se desconocía sus planes de ser madre. Lo ha hecho con una foto en la que aparece sujetando en su mano los pies de un bebé, imagen en la que ha etiquetado a su madre, Valerie Morris Campbell.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha escogido para ser su madre. Es un honor tener esta gentil alma en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", escribió en su publicación.

La publicación, compartida este martes, se ha llenado rápidamente de felicitaciones de compañeras modelo como Erin O'Connor, Karen Elson, Petra Nemcova, Mariacarla Boscono o diseñadores como Riccardo Tisci o Marc Jacobs.