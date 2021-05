Unidas Podemos denuncia "el fracaso" del área de Smart City

En una nota de prensa, el Grupo de Unidas Podemos se ha referido a la decisión del concejal del ramo, Manuel Olivares, de traspasar la gestión de los asuntos del área de Smart City, para que, una vez se haga efectiva en Pleno, quede en manos del edil de Hacienda, José Antonio Huertas, también de Cs.

Según el portavoz municipal de Unidas Podemos, Antonio Cambril, "el bipartito nos ha estado mareando dos años con una subdelegación, por llamarlo de alguna manera, en la que no se ha hecho absolutamente nada, tan solo marketing con muchas palabras en inglés que ni Olivares entiende".

Cambril se ha preguntado "quién es el responsable de esta parálisis y engaño continuado a la ciudadanía y qué tiene que decir el alcalde", Luis Salvador (Cs), "de esto", y ha citado un informe resumen de las actuaciones realizadas estos dos años de mandato, en que se recoge "la indentificación de planes estratégicos" y de "agentes facilitadores externos" para propuestas de convenios y la difusión de "un vídeo formativo e informativo a las distintas coordinaciones y direcciones de los entes municipales para la identificación de propuestas de proyectos en el ámbito de los fondos de transformación".

Además, según ha proseguido Unidas Podemos con base a dicho informe, se continúa con "la prospección de mercado para conocimiento de arte en materia de innovación y Smart City". "Todo humo, nada tangible", ha agregado el portavoz.

Es "un papel con apenas unas líneas cuando Olivares no ha parado de vender" una ciudad inteligente que, "al final, ha resultado ser farfolla", ha agregado Cambril, que ha analizado el traspaso a Huertas, "el único aliado" que ha dicho que "conserva el alcalde", que cogobierna con el PP, no solo como "una muestra más de las diferencias de este concejal con Salvador, sino lo que es más grave: el Smart City ha sido pura hojarasca", y "no se ha hecho absolutamente en favor de la ciudad".