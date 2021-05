El IVAM celebra el Día de los Museos con '24 Frames' que muestran "lo visible y lo no visible" de la galería

Esta instalación ha sido creada de forma específica para el lugar en el que se ubica y está vinculada a la exposición 'Imaginarios mecánicos y técnicos en la colección del IVAM'. En la presentación, que ha tenido lugar este martes, ha participado la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Nuria Enguita, junto con Trinidad Gracia, Mª José Martínez de Pisón y Carlos García Miragall, miembros del colectivo Laboratorio de Luz.

'24 Frames' es una muestra interactiva compuesta compuesta por dos hileras de aparatos visuales y sonoros. La primera hilera, compuesta por 24 pantallas, despliega el movimiento de los 'frames', en los cuales se superponen imágenes de los diferentes espacios del museo valenciano, tanto de los que son visitables como de los que permanecen ocultos para los visitantes.

La segunda hilera está formada de altavoces y se sitúa a cierta distancia de las pantallas, en un luminoso pasillo que acoge la sonoridad del museo.

"REPENSAR UN PROYECTO PARA UN ESPACIO DE PASO"

María José Martínez de Pisón, una de las participantes del colectivo Laboratorio de Luz, ha agradecido la "oportunidad" que les dio el IVAM para "repensar un proyecto para un espacio de paso". "Eso nos dio ya pistas sobre lo que queríamos hacer, algo específico que recogiera la propia idea de museo", ha explicado.

Esta muestra interactiva invita al espectador a "ver los espacios habituales del museo junto con los que habitualmente no puede ver". "Juntar lo visible con lo menos visible en una idea de fragmentación que a su vez quiere mostrar el propio proceso de la imagen", según ha relatado Pisón.

Por su parte, Carlos García Miragall ha subrayado que "el arte se tiene que nutrir de la gente que estamos en el otro lado, en las partes de ingeniería y más técnicas". "Estas piezas muchas veces no pueden salir a flote si no es por el hecho de que se juntan diferentes personas de diversas disciplinas", ha explicado.

Según ha complementado Sergio Lecuona, otro de los miembros del colectivo, el diseño de las imágenes y de los sonidos "ha sido a la par, como un reflejo de unos con los otros". '24 Frames' combina imágenes grabadas en el interior del IVAM junto con "sonidos procesados pero que parten y nacen de los sonidos que se generan dentro del espacio del IVAM".

Esta red de pequeñas cámaras y micrófonos toman al museo como modelo, grabándolo en el sentido que otrogaba Breson a los personajes situados ante el cinematógrafo: "Lo importante no es lo que me muestran sino lo que me esconden, y sobre todo aquello que no sospechan que está en ellos", apuntan desde el colectivo.

En el proyecto 24 Frames han participado Trinidad Gracia, Emilio Martínez, Moisés Mañas, Carlos García Miragall, Francisco Sanmartín, Pepa L. Poquet, Paco Giner, María José Martínez de Pisón, Emanuele Mazza, Rubén Marín, Sergio Lecuona y Sergio Martín. Todos ellos miembros de Laboratorio de Luz.

LABORATORIO DE LUZ, GRUPO PIONERO

Ubicado en la Universitat Politécnica de València, Laboratorio de Luz nació en 1990 y se convirtió en el primer grupo de investigación de las facultades de Bellas Artes de España, según ha señalado Trinidad Gracia durante el acto.

Laboratorio de Luz funciona como un espacio de encuentro, estudio e investigación de principios artísticos y expresivos vinculados con la luz. En la actualidad, los componentes del Laboratorio pertenecen a distintos departamentos y su participación varía en función de la propuesta que estén realizando.

"Nosotros trabajamos entre lo individual y lo colectivo, entre la investigación universitaria y la actividad artística. Y, sobre todo, tenemos muy en cuenta la importancia de ser un colectivo", ha destacado Trinidad Gracia.

SEMANA DE ACTIVIDADES GRATUITAS

"El ICOM nos propone este año el lema 'recuperar' y 'reimaginar', unas palabras que implican ya una reconsideración, una re-vuelta, una invitación a replantear la idea de institución viva y abierta", ha comentado Nuria Enguita sobre el Día de los Museos, una jornada para "reflexionar sobre el papel del IVAM en el ecosistema social en el que vivimos, visitando sus exposiciones y formando parte de él".

La directora del museo ha destacado que el IVAM "se construye entre todos y todas; los museos han de volver a convertirse en lugares de encuentro, en lugares para la contemplación y para el aprendizaje, pero también para la convivencia y la conversación, en lugares habitados".

Con este objetivo, el IVAM ofrece una semana de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, tanto en el Centre Julio González como en su sede de Alcoy.

Por su parte, la directora adjunta del IVAM, Sonia Martínez, ha subrayado durante la presentación que "igual que Laboluz nos propone visibilizar algunas zonas, acciones y espacios que normalmente no se ven, en la semana de los museos desde el IVAM queremos visibilizar acciones que huyen de lo espectacular, porque se mueven en la esfera de lo cercano, a veces incluso de lo íntimo, tejiendo poco a poco vínculos".

La directora adjunta del IVAM ha destacado las visitas mediadas, las actividades para familias o las colaboraciones con Les Arts que tendrán lugar a lo largo de esta semana en el IVAM. "Los museos tienen que trabajar desde su propia especificidad, posibilitando la convivencia de tiempos distintos, pero también de saberes distintos, incluyendo o recuperando algunos que no han tenido presencia o acceso al museo", ha concluido.