Alerta, oferta exclusiva en Dyson: la V11 Torque Drive Extra está rebajada 100 euros por tiempo limitado

Tras muchos años realizando las tareas domésticas, hemos aprendido que limpiar no es solo apostar por una correcta higiene y desinfección de nuestro hogar, sino que implica convertir nuestra casa en un lugar de paz y relajación en el que el orden es fundamental. Así, aunque somos conscientes de la importancia de esta labor, tampoco nos gustaría invertir más tiempo del necesario en ella. Y, en este sentido, debemos prestar atención a los aliados con los que contemos para llevarla a cabo puesto que de ellos depende, en gran medida, la rapidez y eficacia de la sesión.

¿A qué has pensado en los robots aspiradores? No es de extrañar puesto que estos dispositivos han conquistado muchos hogares gracias a que son capaces de realizar la tarea por nosotros. Pero no son los únicos. Les siguen en popularidad las escobas verticales y los aspiradores sin cables que permiten que sea el usuario quien controle la limpieza, pero le ofrecen la mejor potencia y succión para reducir el tiempo invertido en la tarea. En este sentido, las propuestas de Dyson son unas de las favoritas del mercado. Además, aunque suelen tener precios elevados, los que ya lo han probado aseguran que se amortiza con rapidez. Sobre todo, si das con ofertas como la que ahora puedes encontrar en su modelo V11 Torque Drive Extra, rebajado 100 euros. Eso sí... ¡por tiempo limitado!

Dyson V11 Torque Drive Extra Dyson

Lo mejor de la V11 Torque Drive Extra

Además de la rebaja de la que se puede disfrutar ahora, que nos asegura un ahorro de 100 euros, las prestaciones de este modelo van a revolucionar la limpieza de nuestro hogar. Y, si no, que se lo digan a su potente motor, capaz de girar a una velocidad de hasta 125 000 rpm, lo que la convierte en la aspiradora sin cable más potente de la firma; a sus 14 ciclones, que generan fuerzas de 79000 g para lanzar el polvo al cubo sin obstruir el filtro, por lo que no hay pérdida de succión; o a su sistema de filtración de seis capas de Dyson, totalmente hermético, atrapa el 99,99 % de las partículas de hasta 0,3 micras.

Pero, aún hay más. Este revolucionario modelo, diseñado para absorber las vibraciones, amortiguar el ruido y mantener los niveles de sonido bajos, pone a nuestra disposición tres modos de limpieza optimizado, para asegurar que se adapta a las necesidades y exigencias de todos los elementos de casa (¡incluso sobre alfombras!). Además, monitoriza el rendimiento del sistema 8000 veces por segundo e informa en tiempo real en la pantalla LCD para que, en todo momento, sepamos cómo está trabajando. ¿Se puede pedir más a un aspirador sin cables?

