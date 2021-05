"Hay una sensación de desprotección absoluta": así viven los ceutíes la crisis migratoria que asola la ciudad autónoma

La crisis migratoria que vive España en estos momentos tiene en los ciudadanos ceutíes su máxima expresión de incertidumbre, que viven unos días de gran desconcierto sobre lo que sucederá en la ciudad autónoma. Desde el pasado lunes han llegada a Ceuta, a través de sus fronteras con Marruecos, cerca de 7.000 inmigrantes, aunque según ha reconocido en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, más de 2.700 han sido ya devueltos.

Lo que podría haber sido un martes cualquiera, se ha convertido para algunos ceutíes en un momento de inquietud, donde el propio presidente de Ceuta ha reconocido que la ciudad vive como en un "estado de excepción" por la crisis migratoria.

Para Karim, un agente cívico del barrio de 'El Príncipe', esta situación no es más que un "chantaje" por parte de Marruecos. "Ves a gente corriendo por la calle gritando, y da miedo, hay mucho joven sin medidas ni mascarillas", explica a 20minutos.

"No he llevado a mis hijos al colegio. Tenemos miedo", dice Karim, que añade que "hay una sensación de desprotección absoluta".

Rosi es dueña de un restaurante situado en pleno centro de la ciudad, y reconoce no saber si lo mantendrá abierto: "Estamos pensando cerrar nuestro negocio porque nos da miedo, después del año que hemos pasado con la pandemia y ahora esto".

¿Miedo e inseguridad?

No obstante, no todos los ceutíes dicen tener esa sensación de miedo. Dris, presidente del Polígono La Chimenea, situado a escasos metros de la playa de Tarajal, por donde han entrado la mayoría de inmigrantes: "Esta gente viene porque están pasando mucha hambre, desde el cierre fronterizo de Ceuta y Melilla ni te imaginas la gente como lo está pasando".

Dris reconoce no entender porque se tiene miedo a esta situación: "La ciudad no se está vandalizando, esta gente no ha hecho nada de eso, son solo bulos. Mis hijos han ido al colegio normal. Esta gente no ha entrado para quitarle nada a nadie, buscan un futuro mejor en una ciudad muy pequeña, pero con la vista en Europa", expone.

Sobre los posibles episodios de enfrentamientos Dris dice que "a lo mejor hay algún malentendido o discusión porque son muchísima gente, pero es que esas cosas pasan hasta en un campo de futbol, pero ¿cosas graves?, nada de eso”. “Aquí conflicto entre ciudadanos no hay ninguno”, añade.

Para José Antonio Muñoz, propietario del local ceutí Aire Café Bar, la experiencia ha sido muy diferente. "Anoche nos entraron a las 5 de la mañana, nos robaron la caja registradora, las PDA, botellas de Whisky... Cuando llegó la policía salieron corriendo, pero tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad y estamos pendientes de que se les identifique", dice el hostelero.

Sobre si los autores fueron alguno de los miles de jóvenes que deambulan desde ayer por las calles de Ceuta, José Antonio asegura que sí: "durante horas estuvieron paseando por delante del local". Este medio ha intentado sin éxito contactar con las autoridades para confirmarlo. Por el momento no se han encontrado a los supuestos ladrones.

"Con este desconcierto que tiene la Policía Nacional no creo que se vayan a poner a buscar esto. No son capaces de mantener la frontera como la deben mantener, cómo van a dedicarse a estas cosas", explica José Antonio.

Sobre la inseguridad, Rosi reconoce entender que al haber mucha gente siempre "habrá malos y habrá buenos", pero que en estos momentos la situación es "insostenible" y que en su zona "hay muchos locales cerrados por miedo".

Críticas a las autoridades

"¿Por qué no han mandado hasta esta madrugada a los militares? ¿por qué han tardado tanto en actuar?", se pregunta alterado Dris, que dice llevar desde antes de ayer viendo como pasa gente por la frontera.

"Esto es un despropósito", añade José Antonio, que manifiesta "no comprender que haya una valla de no sé cuántos kilómetros con una inversión de millones de euros y no haya un espigón más grande para que no entren como lo han hecho".

"Esto acabará en una bajada de pantalones de nuestro Gobierno", dice Karim. "Marruecos le ha hecho la campaña a la derecha", añade.

“Esto es política, simplemente política... y lo tienen que arreglar entre ellos”, sentencia Dris.