Localitzen en una zona d'horts el cos sense vida de l'excursionista desaparegut a Xeraco

Segons ha informat el Consorci, la víctima no estava en una zona de difícil accés pel que no són necessaris els rescatadores ni la resta del dispositiu establit per a la cerca d'aquesta persona que, per tant, ha sigut desmobilitzat.

Diferents efectius -fins el 60- participaven en la cerca del senderista, que no es localitzava des del diumenge. Per a açò, es va instal·lar el Lloc de Comandament Avançat (PMA) en el camp de futbol de Xeresa, amb Unitat Mòbil de Coordinació i es va mobilitzar un Grup de Rescat a Altura GERA, oficial i diversos comandaments, brigades de Diputació de Divalterra, unitats de Bombers Forestals, voluntaris i mitjans aeris de la Generalitat Valenciana i la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de les investigacions.