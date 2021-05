Los Presupuestos 2021 superan el debate, pese a las críticas por el retraso y por haberlos pactados con "tránsfugas"

Ha sido el consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, Javier Celdrán, quien ha recordado durante el debate parlamentario que las Cuentas ascienden este ejercicio a 5.331 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

Celdrán ha reconocido que aunque los Presupuestos 2021 llegan con retraso, "son la senda de recuperación de progreso y bienestar" para la Región. Considera que con ellos se podrán lograr los objetivos que "pretendemos brindar los servicios públicos, atender las necesidades de familias y trabajadores y empresarios y consolidar la Región de Murcia como un espacio de libertad económica". Para ello, el consejero ha especificado que se invertirán "prácticamente 15 millones de euros diarios con la máxima eficiencia de cada euro que sale de los bolsillos de los murcianos se destine a lo que de verdad importa".

Ha recordado que estos Presupuestos han llegado en un contexto que "con políticas de libertad económica, sanitaria educativa y moderación fiscal y estímulo económico y de empleo un presupuesto histórico y extraordinario para afrontar una situación extraordinaria".

En su opinión, estos Presupuestos se traducen como "esos recursos en libertad económica, libertad educativa, avances sociales, mejora sanitaria y blindaje de los servicios públicos básicos fundamentales, apoyo fundamental a nuestros autónomos, a nuestras empresas familiares, pymes, cooperativa y grandes empresas".

Además de eso, ha informado de que "por prudencia" no se han incorporado a las cuentas regionales las previsiones de lo que pueda llegar del plan de recuperación debido a la "caótica gestión" de los Fondos Europeos por parte del Estado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Entre las críticas recibidas a los Presupuestos destacan las de los socialistas. La socialista Gloria Alarcón ha criticado que los Presupuestos 2021 estén plagados de medidas, pese a llegar 8 meses tarde a la Cámara. Alarcón ha lamentado que la Región vaya a recibir 1.000 millones extra en 2021 y que vaya a desaprovechar la oportunidad por tener un Gobierno "tránsfuga, desleal e incompetente".

A su juicio, el Gobierno regional debería "estar a la altura y presentar unas cuentas que lleven al cambio de modelo productivo que necesita y merece la Región de Murcia". Según ha expuesto, el problema es que el Gobierno tránsfuga es "desleal, incompetente y dependiente del Gobierno de España".

Ha puntualizado que el PP ha construido en estos 26 años una Región "precaria, excesivamente dependiente del sector agroalimentario y las energías fósiles, lo que ha provocado que la ciudadanía sea, de media, 5.000 euros más pobre que el resto de españoles".

Las críticas a los presupuestos regionales también han llegado de la mano del Grupo Mixto, cuyos diputados se han turnado para intervenir. La portavoz del Grupo, María Marín ha afirmado que las Cuentas regionales iban en el "lote de la negociación con las tránsfugas".

Según ha dicho, son "una muestra más de la degradación que la corrupción provoca en las instituciones". A su juicio, los presupuestos han salido adelante "a cambio de buenos cargos y buenos sueldos para que salga adelante la ley del presidente antes de verano solo así se explica esta tramitación express de unos presupuestos cerrados y negociados en el mismo lote en el que se compraba y vendía apoyo parlamentario a cambio de altos cargos en consejerías y altísimos sueldos".

Por otro lado, el diputado Rafael Esteban, ha acusado al gobierno regional de gastar más en lo que se prevé ingresar en estos Presupuestos y así poder sostener su "red clientelar" con estas cuentas.

Desde VOX, su portavoz Juan José Liarte ha reconocido que hubieran deseado unos presupuestos "no principalmente sociales como lo son y no porque demos importancia a los asuntos que caen en este ámbito sino porque desearíamos vivir unas circunstancia en el que no fuera necesario este marcado carácter social". Ha indicado durante su intervención que su grupo parlamentario apuesta por el "patrimonio, la cultura, turismo y desarrollo económico", ya que son las "4 ruedas de un coche que necesitamos poner en marcha cuanto antes".

Por parte de Ciudadanos, Francisco Álvarez, considera que estos "son los presupuestos que la Región necesita, y que estuvieron paralizados durante meses por ambiciones personales, intereses partidistas y negociaciones de mociones de censura, todo en medio de la peor crisis socioeconómica".

Para él, "benefician a la clase media y trabajadora, a la que la pandemia ha cambiado sus vidas". Ha detallado que las cuentas regionales "evitan tanto las subidas de impuestos como los recortes en los servicios públicos", y ponen el acento en "recuperar los empleos perdidos, salir de los ERTEs, poder levantar la persiana de sus negocios cada mañana.

Finalmente, la diputada del PP María Dolores Valcárcel ha asegurado que se trata de unos presupuestos que "afianzan el modelo de libertad" emprendido por el presidente regional. Valcárcel ha puntualizado que se apuesta así por la recuperación de la Región. "Se destinan 15 millones de euros al día para sustentar los servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar: salud, educación y políticas sociales", ha dicho. La diputada del PP ha matizado que estas cuentas "también reactivan la economía, bajando impuestos y, a la vez, nutriendo de ayudas, reales y directas, al tejido empresarial, a aquellos sectores clave para nuestra economía y especialmente perjudicados por la crisis sanitaria".