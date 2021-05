L'"alta participació" domina la segona volta de les eleccions a rector de la UPV, encara que baixa la de l'alumnat

En concret, a les 11 hores, dos hores després d'obrir-se el vot telemàtic, un total de 3.661 membres de la comunitat universitària -un 11,66% del total- ja han exercit el seu dret. D'ells, 724 pertanyen al personal funcionari doctor (49,32%), 1.683 a l'alumnat (6,3%), 502 a la resta de personal docent investigador (PDI, 35,28%) i 752 al personal d'administració i servicis (PAS, 40,39%).

Aquests números suposen, amb prou faenes, una xicoteta variació pel que fa als obtinguts en la primera volta celebrada el passat 4 de maig quan es van enfrontar tres candidats. Aleshores, a les dos hores d'obrir-se les urnes, havia votat 221 persones més i la participació se situava en el 12,3% (3.882 vots).

Entre la jornada del 4 de maig i la de hui, la diferència de participació es localitza principalment en el sector alumnat, en el qual, de moment, han votat 134 persones menys, i en el sector del personal funcionari doctor, que compta amb 80 vots menys, detalla la UPV en un comunicat.

A pesar del descens, aquestes dades "segueixen representant una millorança molt significativa pel que fa als resultats de fa quatre anys". Tant en la primera com en la segona volta de les eleccions 2021, en amb prou faenes dos hores, els vots emesos superen la participació total en les eleccions de 2017 al tancament de les urnes, que aleshores va quedar en un escàs 10,83%, apunten.

COMPARATIVA AMB 2017

Amb un cens similar (31.310 al maig de 2017 pels 31.449 d'aquestes eleccions), en 2017, a les 11 hores, solament havia votat un 27,5% del personal funcionari doctor; un 0,55% de l'alumnat; un 9,4% de la resta de personal docent investigador (PDI), i un 14,5% del personal d'administració i servicis (PAS).

Les dades de hui multipliquen per més de 10 els resultats de 2017 quant als vots emesos per l'alumnat, que és el col·lectiu on, en major mesura, es dispara la participació. En el cas del personal funcionari doctor, el vot pràcticament es duplica; resulta quasi quatre vegades (3,7) més en el sector de la resta de personal docent investigador i multiplica per més de dos les taxes (2,7) de participació del PAS de fa quatre anys.

La conjunció de diverses candidatures i el sistema de vot electrònic ha fet que la participació en les eleccions a rector de la Universitat Politècnica de València haja superat les marques de processos anteriors tant en la primera com en la segona volta. En les dos últimes cites amb les urnes, les eleccions van comptar amb un sol candidat, l'actual rector Francisco Mora, circumstància que probablement desinfló l'interés d'aquells comicis. En 2013, solament el 18% de la comunitat va exercir el vot i, quatre anys després, la participació va ser encara menor, amb un 11%.

El màxim representant institucional de la universitat és triat per sufragi universal ponderat per tota la comunitat universitària. En la UPV, el sector del professorat funcionari doctor té en la seua mà el 54% del vot ponderat; el col·lectiu de l'altre personal docent i investigador compta amb un 15%; el personal de l'administració i els servicis suma un 10%, i l'alumnat representa el 21% del vot ponderat.

Les de 2021 són les sisenes eleccions a rector de la UPV en les quals participa tota la comunitat universitària en les seues més de 50 anys d'existència, ja que abans el rector era triat pel Claustre Universitari