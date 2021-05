Centres de salut concerten 350.686 cites telefòniques i 304.908 presencials en la primera setmana amb doble modalitat

Per a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, aquest primer balanç és positiu ja que, segons el problema que necessita resoldre, "la persona pot optar per l'atenció telefònica o per la presencial quan demana cita en Primària a través de l'APP, la web o per telèfon. Són formes complementàries d'atenció i les dos estan tenint un bon acolliment per part de la ciutadania".

Barceló ha destacat en un comunicat que les cites telefòniques "s'han consolidat entre la població per a resoldre problemes que no necessiten atenció presencial, especialment en Medicina de Família i Pediatria". Segons ha sostingut, açò és així perquè, durant l'època més dura de la pandèmia, l'atenció telefònica ha permès als usuaris "comunicar-se amb els professionals sanitaris per a resoldre dubtes puntuals, conéixer resultats d'exploracions complementàries o rebre informació d'interconsultes amb altres especialistes".

A més, via telefònica, s'han desenvolupat consultes clíniques en situacions en les quals no es precisava atenció presencial per tractar-se d'un problema ja conegut, valorat en consultes anteriors i/o que no requeria d'exploració física; s'ha fet el seguiment i control de problemes crònics (monitoratge de pes, tensió arterial o control glucèmic); s'ha vigilat el compliment de pautes d'alimentació i exercici físic i s'han desenvolupat activitats d'educació, reforç i millora del coneixement de la malaltia per part del pacient i el seu autocontrol.

Respecte a les consultes telefòniques, el 71% ha sigut para Medicina de Família; 18% per a Infermeria, 10% per a Pediatria i l'1% restant per a la comare. La majoria de cites per a assistència telefònica (86%) s'han concertat cridant al propi centre de salut o acudint al mostrador, la via de petició predilecta, per davant de l'APP GVA+Salut (8%) i la web de la Conselleria de Sanitat (5%).

Els patrons es reproduïxen en les consultes presencials: la meitat ha sigut para Medicina de Família, seguida d'Infermeria (39%); un altre 9% ha sigut consultes de Pediatria i l'1% restant per a veure a la comare o al matrón.

La majoria de les consultes presencials (en concret, 264.586) també s'han tramitat cridant als propis centres o anant al mostrador, un altre 9% a través de l'aplicació per a telefonia mòbil GVA+Salut i un 4% s'ha gestionat a través de la web. A aquestes vies de sol·licitud de cita se suma el telèfon addicional 961 839 000, al que es pot recórrer en cas d'estar saturada la línia del centre i que ha concertat un total de 147 cites presencials des del dilluns passat.

"L'objectiu és optimitzar l'assistència, previndre que hi haja un nombre major de persones en els centres d'Atenció Primària i evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris", ha assenyalat la consellera.