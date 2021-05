Cs Salamanca pide "una segunda oportunidad" para el concejal del PP que dio positivo en alcoholemia

En la contestación a los medios de comunicación, donde ha dado a conocer la presencia de la ciudad en la próxima edición de Madrid Fusión, ha insistido en que Llanos "ha pedido disculpas" y que "merece una segunda oportunidad.

Tras ello, ha insistido en que ha sido "un año muy difícil" y en el que, a pesar del "miedo", Llanos continuó acudieron a su puesto de trabajo durante la pandemia, desde donde "se pateaba" las calles para conocer problemas y encargarse de labores de su cometido de su concejalía como seguir adelante con las obras.

"Estamos ante uno de los mejores concejales de Fomento", ha dicho, además de insistir en que su salida ahora sería perder "un activo" cuando se acerca la reactivación económica y la llegada de fondos europeos.

"A lo mejor no nos lo podemos permitir", ha apostillado sobre una posible salida que ha pedido el PSOE a través de su portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Mateos, y de su secretario general en Castilla y León, Luis Tudanca, de quienes ha dudado sobre si son "referente moral" para hacer tales declaraciones cuando tienen compañeros que en Madrid "pactan o no piden la dimisión de personas que han sido condenadas por patear policías, o por terroristas que no piden perdón".

Asimismo, ha asegurado que cuando él, como concejal de Turismo, pidió la reapertura del ocio nocturno durante las primeras etapas de la pandemia, "muchos" exigieron su dimisión y "ahora todos son parabienes".

Castaño ha apuntado que el "primer ejemplo" que los políticos han de dar como sociedad "es la mesura y el equilibrio" y que "es una decisión muy compleja" la que ahora han de adoptar.

Finalmente, ha confesado "sentir pena y dolor por una persona que pueda haber cometido un error pero que todavía tiene mucho que dar a la sociedad salmantina". "Todos merecemos una segunda oportunidad", ha concluido.