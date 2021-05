Mila Ximénez, acompañada de Belén Rodríguez y otro amigo, vuelve al hospital para una revisión

Mila Ximénez continúa su lucha contra el cáncer apoyada por sus amigos y familiares. La colaboradora de Sálvame no está pasando por un buen momento de salud, que se refleja en el resto de aspectos de su vida.

Desde marzo no ha vuelto a su trabajo y casi ha desaparecido de las redes sociales, reapareciendo solo para dar la enhorabuena a Belén Esteban por el lanzamiento de su marca de productos alimenticios.

Hace unos días se podía ver a Mila disfrutando de una comida y del día soleado con su amiga y compañera Belén Rodríguez y con otro amigo más. Esta mañana ellos son los que la han acompañado al Hospital La Luz para hacerse una revisión.

Mila Ximénez acude al médico para hacerse una revisión. JESÚS BRIONES / GTRES

En las imágenes se puede ver cómo Mila camina entre Belén Rodríguez y otro hombre, tratando de pasar desapercibida. Se cubre la cabeza con una gorra y lleva gafas de sol y mascarilla, pero eso no ha podido evitar que la fotografiasen entrando al hospital.

El pasado mes de febrero fue complicado para la colaboradora, ya que según ella misma afirmaba, pasó un mes sin poder moverse de la cama. El cáncer es una enfermedad complicada y eso hace que tenga que acudir al médico frecuentemente para controlarlo e intentar erradicarlo de su cuerpo.

Mila Ximénez y Belén Rodríguez acudiendo al hospital. JESÚS BRIONES / GTRES

Sin embargo, quizá haya que esperar un tiempo más para verla en plena forma y volviendo al trabajo. "Para mí volver significa que estoy bien. No volver significa que no puedo moverme de la cama. He estado un mes sin moverme de la cama", afirmaba Ximénez.