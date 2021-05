La presentadora de Espejo público ha contado este martes una anécdota de cuando era niña en la que le gastó una broma pesada a su cuñado. El programa ha un vídeo de una broma entre amigos que se ha hecho viral en redes sociales que consiste en hacer que una persona dormida toque un silbato y grabarlo todo para redes sociales.

En el vídeo se ve a un chico joven dormido y como uno de sus amigos le coloca un silbato en la boca. Entonces, le lanzan un balón al estómago para que expulse aire y así haga sonar el pito, esta broma ya ha conseguido 18 millones de reproducciones. Estas imágenes han hecho que la conductora del magazine matutino se acuerde de una broma similar que le gastó al que era la pareja de una de sus hermanas.

@alexanderofdenmark Prøve lige at lægge den op igen.. han er altså cool med det tiktok🙃 ♬ original sound - Alexander Almind Ros

"Yo tenía un cuñado que roncaba y en una de estas estaba roncando mucho con la boca abierta y yo estaba viendo una película. Yo debía tener seis o siete años y se me ocurrió coger un molinillo de pimienta y echarle así", ha contado la presentadora haciendo el gesto de moler la pimienta. "La bronca que me llevé no os la cuento, creo que ha sido la peor de mi vida", ha añadido la periodista catalana.

"¿Aspiró la pimienta así de golpe?", ha preguntado Roberto Brasero. "Bueno, se ahogó, le entró en la garganta todos los granos", ha respondido Griso. El colaborador Diego Revuelta ha bromeado con la situación: "Imagínate que están con la apnea del sueño y llega la niña y te echa pimienta...". La presentadora avergonzada se ha reído con los comentarios de sus compañeros.