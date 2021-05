Compromís defèn llevar competències cautelarment a Vera en Divalterra i PSPV apunta que no té càrrec polític

Així ho han manifestat la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, i el síndic dels socialistes, Manolo Mata, en declaracions als mitjans prèvies a la Junta de Síndics d'aquest dimarts, al fil de la decisió del Consell d'Administració de Divalterra de mantindre-li al capdavant dels servicis jurídics, però apartar-li del procés de dissolució, extinció i liquidació. En el marc de l'operació Azud, Vera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant la jutge, amb mesures cautelars com la retirada de passaport, prohibició d'eixir del país i compareixences setmanals.

Mas s'ha preguntat per què no hi ha hagut cap vot en contra -PP i Cs es van abstindre- i ha apuntat que no comparteixen la decisió d'aquest òrgan en el qual Compromís no està present. Així, ha considerat que se li hauria d'haver apartat cautelarment fins que es resolga la seua presumpta implicació en el cas.

Mata, per la seua banda, ha apuntat que el càrrec de Vera és "de treballador" i no per designació política, per la qual cosa apartar-li suposaria "vulnerar els seus drets vinculats a la presumpció d'innocència".

A més, ha afirmat que "no li consta" que fóra militant del partit ni que "mai haja estat en cap òrgan de decisió, encara que sí "està casat des de fa 30 anys amb una persona que era diputada en Corts i estava en l'executiva". "Si haguera sigut militant supose que li hauríem suspès de militància com a Rafa Rubio", ha agregat.

"QUE RETORNEN ELS DINERS"

Respecte al cas Azud, les portaveus adjuntes de Compromís i PP, Mas i Eva Ortiz, han coincidit a demanar que els responsables paguen pels seus actes i que es retorne els diners. "Qui la faça que la pague, del color que siga", ha agregat Ortiz.

La portaveu adjunta del PP ha apuntat que aquest és un cas "d'alt abast" -en el qual també ha sigut detingut l'exalcalde 'popular' de València Alfonso Grau- i s'ha mostrat "molt respectuosa" amb l'actuació de la justícia. Ortiz ha expressat el seu desig que la justícia treballe "amb encert i premura".

A més, ha titlat el cas de "situació greu" i ha postil·lat que "tots eixos polítics que estaven donant-se colps de pit, ara se'ls escolta menys". Així, ha demanat "autocrítica" al PSOE i els ha instat al fet que "exigisca el nivell que li han demanat a altres grups i altres partits".

Per la seua banda, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, ha lamentat aquest tipus de casos de "corrupció reiterada" que "quan no és del PP és del PSOE", per la qual cosa ha lamentat que "el bipartidisme ha anat llastrant a tota la societat".

En aquest sentit, ha defès que el seu partit és "molt ferm contra la corrupció" -alguna cosa que també ha remarcat Aitana Mas sobre Compromís- i ha enlletgit al bipartidisme la "degradació de la política" que suposen aquests casos, així com la seua oposició a mesures que ha proposat Ciutadans per a previndre la corrupció.

Des de Vox, Ana Vega ha esperat que caiga "tot el pes de la llei" sobre "els qui han comès delictes en reiterades ocasions" i ha lamentat la "vergonya" que a la Comunitat Valenciana "se la conega pel mal endèmic" de la corrupció.

Per açò, ha criticat a 'populars' i socialistes i ha reclamat "institucions netes" ja que "els polítics venim a servir i no a servir-nos".

UP DEMANARÀ REFORÇAR ANTIFRAU

També la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha demanat que "caiga tot el pes de la llei" sobre els responsables i ha lamentat que "encara apareixen restes i badall" de l'etapa de corrupció del bipartidisme contra la qual es va alçar el 15-M.

En aquest sentit, ha remarcat que el seu grup "va ser capaç d'engegar" l'Agència Valenciana Antifrau en la passada legislatura i ha anunciat que portarà al ple una Proposició No de Llei (PNL) per a l'enfortiment d'aquesta institució.