Cs lleva al Pleno una moción para "reurbanizar" la Alameda y "acabar con el fracaso del diseño actual"

En este sentido, ha explicado que la intención de la propuesta no es otra que "lograr el compromiso público del gobierno municipal para iniciar un proyecto de ciudad que esté basado en un proceso de participación de los sevillanos", dando voz a vecinos, expertos en materia urbanística, técnicos municipales y otros representantes de la sociedad civil, y en el que "se fijen los criterios necesarios para desarrollar un nuevo plan de reurbanización del conjunto de la Alameda de Hércules".

Pimentel, que en su visita esta mañana a la zona ha estado acompañado por el concejal de la formación naranja, Lorenzo López Aparicio, y algunos de los representantes de la agrupación de Ciudadanos en el Distrito Casco Antiguo, ha insistido en que "este proyecto debe apostar por la sustitución completa o mayoritaria del actual diseño, reemplazándolo por otro que sea capaz de recuperar los valores estéticos tradicionales de este bulevar" y que "colme las aspiraciones vecinales de contar con más zonas verdes en el Casco Antiguo".

Junto a ello, ha añadido que, "la nueva Alameda de Hércules que surja de este proyecto debe ser, además, un espacio mucho más funcional, innovador, sostenible y respetuoso con el medio ambiente", aspectos de los que "carece" la configuración actual. De este modo, "se pondría fin a la degradación crónica que viene sufriendo desde hace años la zona" y que "es consecuencia directa de un diseño que, según la opinión de vecinos, colegios profesionales y urbanistas, no ha terminado de funcionar", ha advertido.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha recordado que "en el proyecto de reforma de la Alameda de hace más de una década se invirtieron más de ocho millones de euros", a los que habría que sumar "todos los gastos de reparación de desperfectos y pequeñas mejoras en estos años", por lo que "la factura total del bulevar ha superado con creces las previsiones iniciales". De hecho, y a pesar de ello, "el espacio está invadido por los grafitis, por las pintadas vandálicas y la mugre", avisa.

"Es más, su pavimento, que debía imitar al albero, está tan sucio que imita más al carbón que a otra cosa, a lo que hay que añadir los problemas de limpieza, de conservación del mobiliario urbano, la rotura de las estructuras de sombra, los alcorques vacíos y árboles secos y el mal estado de las fuentes de diseño, entre otros desperfectos. ¿Y qué ha hecho el gobierno municipal hasta ahora? Pues responder a cada denuncia de Ciudadanos con pequeños lavados de cara y con la limpieza superficial del pavimento que han sido, a la vista del estado actual, totalmente insuficientes", ha lamentado.

Pimentel ha asegurado que en el grupo municipal de Ciudadanos no se está dispuesto a conformarse "con esta triste realidad" y, por ello, "no nos vamos a cruzar de brazos mientras la Alameda de Hércules se sigue degradando a pasos agigantados". Así, ha considerado que "ha llegado el momento de que la sociedad civil dé un paso al frente y consensue un proyecto de ciudad que esté a la altura de lo que merece un lugar histórico como este bulevar", que es "uno de los grandes referentes del ocio sevillano, de la Sevilla más transgresora y, a la vez, más tradicional" y que, desde luego, "no merece que nos conformemos con un diseño que a nadie gusta, que no funciona y que no se asemeja a la estética que debe tener un espacio tan singular". En este sentido, ha confiado en que "en el Pleno demos el primer paso para que se transforme este lugar inhóspito en una gran zona verde que revitalice lo que nunca debió dejar de ser la Alameda".