Qué deberían hacer las familias este verano si los niños aún no están vacunados

La campaña de vacunación contra la Covid-19 avanza en todo el mundo a buen ritmo. En el caso de España, las regiones ya han empezado a inmunizar a personas con edades comprendidas entre los 50 y 59 años y en junio habrá una "vacunación masiva en menores de 50 años", según avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ansiada inmunidad de rebaño o de grupo podría llegar en el mes de agosto al tener al 70% de la población inmunizada. No obstante, los menores de edad no están siendo todavía incluidos en esta estrategia de vacunación, ya que se esperan los resultados preliminares de los ensayos que están llevando a cabo las compañías farmacéuticas en la población infantil.

¿Cuándo serán vacunados los niños y adolescentes?

La mayoría de expertos sostiene que para controlar la pandemia será necesario vacunar a toda la población, incluidos los niños. En este sentido, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han aprobado el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años. Ya se aplicaba desde los 16 años y se espera que en los próximos días comience el plan de vacunación en adolescentes.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) anunció a principios de mes que ha comenzado el estudio de la solicitud de Pfizer para ampliar la edad de administración de la vacuna a la población adolescente. Así, si los ensayos clínicos lo avalan y la EMA respalda esta decisión, lo más recomendable sería vacunar a menores de edad al ser uno de los grupos de la población más expuesto.

Por esta razón, las autoridades sanitarias subrayan que hay que seguir manteniendo las precauciones necesarias hasta que un gran porcentaje de la población esté inmunizada para evitar la transmisión, como utilizar mascarillas, lavarse las manos de forma regular, limitar los contactos sociales o elegir actividades al aire libre.

¿Cómo reanudar las actividades con niños durante el verano?

Aunque los niños y adolescentes son menos vulnerables a la Covid-19, lo cierto es que también pueden transmitir el virus a otras personas. Ante la llegada de las vacaciones de verano, muchas familias se preguntan cómo abordar los riesgos en las actividades fuera del hogar.

Los expertos aconsejan precaución y seguir manteniendo una serie de medidas de seguridad básicas, como el uso de mascarillas si están en contacto con personas no vacunadas. También hay que evitar situaciones que supongan un riesgo significativo de infección, como ir a restaurantes en interiores mal ventilados, explica a The New York Times la doctora Jennifer Nuzzo, epidemiológa de Johns Hopkins.

Por otra parte, la doctora Leana Wen indica a CNN que es recomendable "tratar de estar al aire libre" y utilizar mascarillas en espacios interiores. Asimismo, "los padres que quieran ir a restaurantes deben tratar de estar al aire libre" y en el caso de interiores elegir "lugares que tengan protocolos de seguridad estrictos, incluido el distanciamiento entre las mesas y una buena ventilación".

¿Y qué sucede con los viajes durante las vacaciones? En estos casos el riesgo es relativo, ya que los viajes por carretera y aéreos presentan un riesgo menos elevado si se cumplen las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas.

"Si planeas cocinar o hacer comida para llevar, el riesgo es mucho menor. Lo mismo ocurre con las actividades que se realizan mientras viajas. Ir a parques de diversiones y cines que están bastante concurridos es un riesgo mucho mayor que unas vacaciones de senderismo y acampada. Una gran reunión familiar o una boda supondrá un mayor riesgo que una pequeña reunión solo con los abuelos", aclara la experta.