Cvirus.- La covid persistent causa comportaments ansiosos i depressius en xiquets i adolescents, segons la SVP

Sobre aquest tema, el pediatre i cap de secció de Patologia Infecciosa de l'Hospital la Fe de València, el doctor Manuel Oltra, explica que encara que a la Comunitat Valenciana s'han detectat pocs casos de xiquets amb covid persistent "preocupa especialment l'impacte en el seu estat emocional, ja que hi ha xiquets i adolescents que presenten símptomes d'ansietat i depressió, una menor qualitat de vida i un menor rendiment escolar".

En eixe sentit, assenyala que la covid persistent en els xiquets s'inicia després de la recuperació de la fase aguda i pot durar entre 2 i 3 mesos, o més i que xiquets i adolescents que han sigut asimptomàtics també poden patir-ho.

Així, assenyala que l'edat mitjana està al voltant dels 11 anys, per la qual cosa és l'adolescent qui més veu afectada la seua qualitat de vida. Als símptomes del Covid persistent, entre els quals es troben la fatiga, insomni, dolor toràcic, dificultats en la capacitat de concentració i dolor muscular i articular, cal sumar les conseqüències de l'aïllament i les mesures de prevenció en la salut dels adolescents, el que repercuteix en el seu desenvolupament mental i social.

A pesar de conéixer els principals símptomes, el pediatre explica que encara no existeixen uns criteris definits per al diagnòstic de la Covid persistent en xiquets i adolescents a causa del baix nombre d'afectats encara que "actualment estem començant a identificar aquesta patologia amb major freqüència que en la primera onada, però potser el motiu siga que anteriorment no vam reparar en ella".

REHABILITACIÓ FÍSICA I MENTAL

La Societat Valenciana de Pediatria afirma que, encara que no es coneix cap tractament mèdic eficaç contra la covid persistent en els xiquets, s'estan realitzant assajos clínics sobre aquest tema per a identificar la millor opció terapèutica. De moment, "la rehabilitació física i mental, que ha demostrat ser eficaç en el tractament dels adults, pot ser extrapolable als xiquets i adolescents a través de programes individualitzats segons les seues necessitats", defèn el doctor Manuel Oltra.

La recomanació dels professionals sanitaris a les famílies és que consulten amb el seu pediatre en el cas de tindre la sospita de possible covid persistent. El pediatre pot orientar-los en el maneig pal·liatiu o simptomàtic de la malaltia, recomanar pautes d'actuació enfront de les conductes més estressants i oferir alternatives que compensen l'aïllament social dels menors.

D'altra banda, els pediatres remarquen la importància de la col·laboració dels Servicis de Pediatria, els equips de Salut Mental, els professionals de l'ensenyament i els familiars per a aconseguir reduir els símptomes i evitar el seu impacte en el desenvolupament dels xiquets i adolescents.

Referent a açò, el president de la Societat Valenciana de Pediatria, Luis Carlos Blesa, argumenta que "és fonamental que l'abordatge de la covid 19 en els xiquets siga multidisciplinari ja que afecta a diferents aspectes de la salut dels menors. "No solament parlem de les conseqüències del contagi, sinó també del confinament i les restriccions posteriors, que han provocat un empitjorament del seu estat de salut física i mental", postil·la.