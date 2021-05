El programa de Ana Rosa se ha trasladado hasta Ribarredonda un pueblo de Guadalajara en el que todos sus habitantes están vacunados. Este municipio manchego se convierte en el primer pueblo de España en conseguir la inmunidad de grupo, señal de que los plazos de vacunación se están cumpliendo y que el final de esta pandemia está cada vez más cerca.

En este pequeño pueblo tan solo hay 14 tarjetas sanitarias registradas, esto unido a que la edad media de los habitantes de esta localidad es avanzada ha ayudado a alcanzar el objetivo de vacunar a todo el municipio. Algunos ya han recibido las dos dosis y el resto la recibirá en las próximas semanas. Parece ser que en invierno la población aumenta y es que según ha explicado un vecino en estos meses han podido ser unas 30 personas en total.

No obstante, aquellos que tienen su residencia habitual en esta localidad y que están registrados en el sistema sanitario han podido recibir la vacuna contra el coronavirus. A los reporteros de El programa de Ana Rosa les ha llamado la atención el caso de una joven de 28 años que también ha podido recibir la vacuna gracias a que trabaja en el sector sanitario.

El primer pueblo de España en el que todos sus habitantes están vacunados: "Me siento más seguro y aquí no llevo mascarilla nunca" #AR18M https://t.co/9lCX9lRPux — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 18, 2021

Con estos datos, Ribarredonda se convierte en el pueblo más seguro de España respecto a posibles contagios de covid. "La semana pasada me pusieron la segunda dosis, me siento más seguro y yo aquí en el pueblo no llevo mascarilla", ha comentado uno de los vecinos. Además, la periodista ha preguntado ha alguno de los entrevistado sobre sus familias y cómo se siente al poder abrazar a sus seres queridos sin miedo. "Una abuela cuando se encuentra con sus nietos está feliz", ha manifestado María.