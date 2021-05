Gustavo González, "traicionado" por su mujer María Lapiedra: "Le era infiel a su ex desde que se conocieron"

Este lunes, Gustavo González se ha llevado un palo después de que Sálvame mostrara una llamada telefónica que habían tenido con su mujer, María Lapiedra, en la que revelaba una versión diferente a la que él había dado sobre su relación con su exmujer y los cuatro hijos que tiene en común con ella.

El fotógrafo comentó el pasado miércoles que con sus hijos estaba "casi todo en orden", aunque no todos sus hijos conocen a su pequeña de un año, Mía. Solo los dos mayores la conocen y un tercero la ha visto una vez: "El otro, si algún día la quiere conocer, genial. Yo no le reprocho nada".

Sin embargo, tras lo comedido que quiso ser él, el equipo de Sálvame quiso mostrarle la llamada telefónica que tuvo con María Lapiedra y en la que, según ellos, le había "traicionado" revelando alguna que otra intimidad del colaborador: "No está bien del todo, aún queda camino por recorrer, porque a él lo que le gustaría es poder junto a los cinco hijos [...] y que Mía supiera que en Madrid tiene unos hermanos también".

"Yo simplemente me mantengo al margen, si intento tender puentes la puedo cagar", continuó la exactriz porno. "En su día quien la cagó fue él, fue él el que se tenía que haberse separado antes y así sus hijos no hubieran sufrido".

"Si desde el minuto uno dices 'me he enamorado de otra persona' y te vas con esa persona, no pasa nada. Pero claro, si después dices 'he estado ocho años engañando a tu madre', entonces sí pasa", declaró. "No me puedo responsabilizar de eso, porque no es mi culpa [...] Si no hubiera sido yo, a lo mejor hubiera sido otra mujer la que hubiera acabado con Gustavo".

"Gustavo ya le ponía los cuernos a su mujer desde que se conocieron, si yo tenía 10 años. ¿Qué culpa tenía yo?", reveló para sorpresa de los presentes. Después, declaró que seguro que Toñi, la exmujer de Gustavo González, estaría feliz "porque la vida que tenía antes" no se la deseaba ni a ella ni a nadie: "Con poco que tenga, ya será más feliz".

La respuesta de Gustavo a las plabaras de su esposa

"Decidí no meter más la pata con respecto a mis hijos. Yo no mentí aquel día. Desearía que la relación fuese mucho mejor y estoy haciendo lo posible, teniendo paciencia, no reprochando, no presionando...", se justificó Gustavo. "Me hubiese gustado que me hubiese ayudado más María en ese sentido, y que no metiese más la pata".

"No me ha defraudado. María es como es, yo no quiero cambiar a María. Sí que me gustaría que fuese un poco más delicada en algunos sentidos", comentó para asegurar que no se había sentido traicionado por sus palabras. "Tampoco ha dicho nada que me haya dolido mucho. Eso sí, prefiero que no hable de mi exmujer".

Entonces, Kiko Matamoros le afeó que no le pareciera mal que dijera que le había puesto los cuernos a su exmujer desde el principio, algo que dolería a sus hijos. "Yo en su día me puse delante de mi exmujer y le conté todo", aseguró el fotógrafo. "Lo que no me parece bien y de lo que estoy bastante cansado es que eso se repita una y otra vez, porque cada vez que se repite se vuelve a hacer daño".