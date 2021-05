Armengol defiende que el toque de queda impide conceder un permiso especial para la Trail CdC 2021

En el pleno del Parlament, la portavoz del Grupo El PI-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons, ha preguntado a Armengol por qué no ha hecho una excepción con el toque de queda, como otras comunidades autónomas han hecho para llevar a cabo eventos o competiciones.

"Todo el mundo ha de cumplir la normativa", ha insistido la presidenta del Ejecutivo autonómico, quien ha reiterado la necesidad de realizar una desescalada lenta.

Sobre los eventos que no se han podido realizar por la pandemia, ha expresado que "no hay problema en que se puedan hacer lo más pronto posible dentro de las medidas de seguridad sanitaria". Armengol ha recordado, además, que esta demanda no es la única que ha habido en los últimos meses para llevar a acabo acontecimientos.

"Estamos haciendo las cosas bien hechas", ha considerado la presidenta, por lo que ha agradecido el esfuerzo de toda la población para cumplir con las restricciones frente a la COVID-19.