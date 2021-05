Cvirus.- El Col·legi d'Infermeria de València rep la 'medalla d'or' de la Universitat Catòlica

En una carta dirigida al president de Col·legi Oficial d'Infermeria de València, Juan José Tirado, el rector de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, José Manuel Pagán Agulló, reitera el reconeixement a "la incansable i indispensable tasca" desenvolupada pel col·lectiu d'Infermeria.

"Infermers que han atès a les persones des de la primera línia d'hospitals i centres de salut des del moment en el qual es va originar la crisi sanitària provocada per l'expansió del SARS-Cov-2, iniciada el passat any. Professionals que ens cuiden tant i que segueixen col·laborant per a fer front el desafiament que suposa la Covid-19", destaca la missiva.

Per la seua banda, el president del Col·legi d'Infermeria de València ha agraït el reconeixement de la UCV i reitera que els infermers "han sigut la barrera de contenció per a afrontar la pandèmia" i ha recalcat que "participen en totes i cadascuna de les etapes de l'atenció sanitària".

"Amb aquesta crisi s'ha demostrat que els infermers són de vital importància perquè han contribuït en gran manera a salvar vides en els hospitals amb atencions i cures molt més enllà del que el seu deure els obligava i si a més sumem la vacunació, establim a la Infermeria com el puntal bàsic de la sanitat", destaca Juan José Tirado.

L'acte d'entrega tindrà lloc divendres que ve en el claustre de la Facultat de Teologia de València. Prèviament, se celebrarà la missa d'acció de gràcies, presidida pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares.