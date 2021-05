Diez películas componen la programación previa de la 34 Secime, marcada por los centenarios de Berlanga y Fernán Gómez

Será en el antiguo Hospital Simón Ruiz a las 19.30 horas donde podrá verse uno de los títulos más representativos de la filmografía del cineasta valenciano: 'El verdugo', película de 1963 que encierra una ácida mirada a la represión y la falta de libertades durante el franquismo y merecedora del Premio Fipresci en Venecia.

El personalísimo humor de Berlanga copará las propuestas de cine en la Biblioteca y abrirá el ciclo 'Aniversarios', que recordará también el centenario de Fernando Fernán Gómez, los bicentenarios de dos escritores cuyas obras dieron pie a títulos imprescindibles de la historia del séptimo arte (Gustave Flaubert y Fiódor Dostoievski) y el cincuentenario del estreno de 'La naranja mecánica', de Stanley Kubrick, según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press.

'Aniversarios' continuará el jueves de la mano de Fernando Fernán Gómez, con el pase de 'El viaje a ninguna parte' (1986), el retrato de un grupo de cómicos que le valió los premios Goya a la Mejor Película, Dirección y Guion, y tendrá nueva entrega el viernes 21 con 'Madame Bovary' (1949), basada en la novela homónima de Flauvert y dirigida por Vincente Minnelli.

En ambos casos, la cita será a las 19.30 horas en el Simón Ruiz, que se incorpora este año a los espacios del festival. El ciclo se trasladará posteriormente al Castillo de la Mota, con dos proyecciones al aire libre: 'Crimen y castigo', de Josef von Sternberg (lunes 24 de mayo), y 'La naranja mecánica', de Stanley Kubrick (martes 25), ambas a las 19.30 horas.

MÁS BERLANGA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

La conmemoración del centenario del nacimiento de Berlanga se completará en la programación de la Biblioteca Municipal. Entre los días 25 y 27 de mayo se sucederán a las 17.00 horas otros tres títulos míticos de su trayectoria: 'Los Jueves, milagro' (1957) exhibirá su mirada irónica hacia las supersticiones religiosas; '¡Bienvenido, Mister Marsall!' (1953) plasmará la sátira berlanguiana ante la ayuda estadounidense en la posguerra, y 'La vaquilla' (1985) recordará su crítica a la guerra en forma de comedia.

La Secime dedicará, por tanto, cuatro de sus diez citas de la programación previa a uno de los creadores más personales del cine español, galardonado con Premio Príncipe de Asturias de las Artes, la Medalla de Oro de las Bellas Artes o el Premio Nacional de Cinematografía.

ARTES PLÁSTICAS EN LAS TARDES DEL MUSEO

La pantalla del Museo de las Ferias volverá a ilustrar la relación del cine con las artes plásticas a través de dos documentales que ahondan en la figura de dos maestros de la pintura del siglo XVII y que conforman el ciclo 'Las Tardes del Museo'. Ambos pases comenzarán a las 19.30 horas.

El miércoles 26 de mayo podrá verse 'Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum, Amsterdam' (2014), un trabajo de Kat Mansoor que reconstruye, a través de la narración del actor británico Robert Lindsay, la vida del pintor neerlandés, al tiempo que ahonda en las obras de los últimos años, como las icónicas 'La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp' o 'La ronda de noche'.

Un día más tarde, el 27 de mayo, se proyectará 'Zurbarán y sus doce hijos' (2020), de Arantxa Aguirre, en el que la directora madrileña reconstruye la peripecia de la serie pictórica 'Jacob y sus doce hijos', de uno de los autores fundamentales del barroco español y conservada en el castillo del obispo de Auckland (Inglaterra).

Estos diez largometrajes, con entrada gratuita, servirán de prólogo a la 34 Secime, que entre el 28 de mayo y el 5 de junio volverá a mostrar la realidad del cortometraje tanto en el ámbito nacional como en el internacional a través de la selección realizada para sus diferentes certámenes y apartados.