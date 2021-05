Sordo (CCOO) urgeix a revertir la reforma laboral de 2012 perquè l'acomiadament siga l'última opció

Si la reforma laboral "segueix intacta", en certa manera s'està facilitant l'escenari de destrucció d'ocupació, ha avisat abans de l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT a València, davant els ERO plantejats per entitats com Caixabank.

Sordo ha reiterat el seu rotund rebuig a aquests acomiadaments "dràstics" perquè creu que no es corresponen amb l'actitud que les grans empreses, sobretot les financeres, han de tindre de corresponsabilitat amb el país".

Després de destacar l'oposició tant de CCOO com d'UGT i altres sindicats, ha advertit que aquests ERO poden agreujar la situació de "exclusió financera que viu una part molt important d'Espanya". "Estem barallant i fem una crida al Govern", ha recalcat.

I és que, el seu juí, aquestes decisions empresarials tenen a veure amb el "fàcil" que és acudir als acomiadaments col·lectius perquè es manté la reforma laboral de l'anterior govern de Rajoy.

UNITAT AMB UGT

En general, Sordo ha destacat l'unitat d'acció "molt consolidada" amb UGT, un diàleg social que ha cobrat força després de la pandèmia per a aconseguir "acords molt decisius com els ERTO" que permeten salvar milions d'ocupacions. "A Espanya tenim la sort de comptar amb un nivell d'unitat molt rellevant entre els dos sindicats majoritaris", ha asseverat.

I ha augurat que es reforçarà "indiscutiblement" en els pròxims anys" per a afrontar el procés de reactivació econòmica quan la vacunació es consolide. L'estratègia conjunta és "aprofitar" la recuperació per a millorar les condicions de treball i vida.

"Açò requereix d'una agenda reformista que no pot esperar més", ha urgit, exigint la derogació de la reforma de pensions de 2013, la pujada del salari mínim perquè "no seria comprensible que seguira congelat si Espanya creix un 6% en 2021" i "rematar" amb la reversió en profunditat de la reforma laboral".

Per a Sordo, tots aquests objectius són impensables sense l'unitat d'acció sindical, un "missatge fort" que vol llançar en el 43 Congrés d'UGT, en el qual participa per primera vegada, perquè tots dos sindicats seguisquen "treballant junts com des de fa dècades".