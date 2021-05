Cvirus.- Garamendi (CEOE) confia en el passaport sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de turistes"

"Volem tornar a tindre eixos 80 milions de persones que ens visitaven. No sé si anem a arribar a salvar l'estiu, però anem a intentar-ho el màxim possible", ha declarat abans de l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT a València.

Sobre la reactivació econòmica, Garamendi ha recordat que ell va ser "el primer que va dir 'vacuna, vacuna i vacuna'" i ha apuntat a la immunització dels espanyols com "la política més important perquè l'activitat s'engegue".

Especialment, ha ressaltat, en el sector servicis en una regió turística com la Comunitat Valenciana, on ha augurat que els seus treballadors es reincorporaran en el tercer trimestre de 2021 quan la vacunació estiga pràcticament conclosa".

Encara que el problema, al seu juí, és que les vacunes han arribat tard en els últims mesos, ha confiat que al juny arriben més dosis i s'accelere en els grups de població més joves. Ha destacat els acords perquè les empreses amb servicis mèdics també puguen vacunar, igual que les mútues.

De cara al 43 Congrés d'UGT, Garamendi ha lloat el diàleg social on se senten persones amb "opinions i reflexions diferents de com afrontar el ben comú". Ha felicitat al secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, com a únic candidat que serà revalidat, i ha promès seguir col·laborant com fins ara en els pròxims anys.