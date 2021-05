Cultura.- El cantautor Kevin Johansen mostra les seues "versàtils rutes sonores" en La Rambleta de València

Eclecticisme, bilingüisme i subtilesa en les composicions amb arrels de música americana són els ingredients que "maneja amb èxit Johansen, que s'ha convertit en un dels cantautors més respectats d'Argentina", asseguren des de l'espai cultural.

El seu últim treball d'estudi, 'Algo Ritmos', convida a "transitar per diferents rutes sonores, i és una altra prova de la versatilitat que caracteritza a la música de Kevin Johansen, que li permet passar d'una cançó bossa nova com 'Mi Querido Brasil', acompanyat per Jorge Drexler, María Gadú, i Kassin, a la futurista Teletransportación, amb Daniel Drexler, on imagina "la possibilitat de traslladar-se en un instant, del Japó a Bogotà, per a visitar als seus amors".

Amb aquest directe, 'Vecino en directo', Kevin Johansen torna a València en format guitarra i veu i "desitjós de retrobar-se amb els seus fans espanyols". En el concert es podran escoltar, no solament les clàssiques cançons, sinó també històries personals de la seua vida que s'entrellacen amb humor intel·ligent i teixixen el seu mapa musical, avancen.