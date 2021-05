Cvirus.- Borriana celebrarà les Falles del 8 al 12 d'octubre i plantarà 19 monuments

Borriana celebrarà les Falles 2020-2021 de manera atípica el pròxim mes d'octubre, concretament del 8 al 12, per a reprendre després de l'estiu, seguint les indicacions de Sanitat, unes festes que es van interrompre "abruptament" pel coronavirus al març de 2020, segons ha anunciat l'alcaldessa de la localitat, Maria Josep Safont, després de la reunió mantinguda aquest dilluns entre l'Ajuntament, la Junta Local Fallera i els representants de les diferents comissions falleres de Borriana.

Maria Josep Safont ha agraït a tot el col·lectiu faller el "gran esforç que estan realitzant" i, a més, ha destacat el seu comportament "exemplar" i els ha assenyalat com a "símbol de la resistència de tot el roín que està passant amb la pandèmia". També els ha animat a "continuar treballant amb valentia i il·lusió per a tancar el cicle faller 2020-2021 i renovar l'energia per a l'exercici 2022".

Igualment ha destacat la importància d'aquesta decisió per a "reactivar econòmicament tots els sectors que conformen la festa, des del gremi d'artistes, fins a la pirotècnia, la indumentària o les bandes de música", i ha afegit que "Borriana s'ho mereix i les falles també".

Encara que juliol era el mes preferit pel món faller, Sanitat va decidir autoritzar les celebracions festives a partir de el 1 de setembre per a garantir així un ampli marge de temps i més capacitat de controlar la pandèmia amb l'augment de la vacunació en els pròxims tres mesos i també amb l'advertiment d'evitar les aglomeracions de tot tipus, tant del personal de dins de la festa, com de la gent que acudeix a veure els actes.

La regidora de Falles i presidenta de la Junta Local Fallera, Sara Molina, ha explicat que en la reunió d'aquest dilluns s'han analitzat totes les possibilitats i punts de vista, i s'ha decidit per majoria que és "irrenunciable" que se celebren algunes de les activitats que s'han quedat en "modo espera" i que són "imprescindibles per a una celebració digna", entre elles ha assenyalat la plantà dels 19 monuments, la cremà, o l'entrega de premis al millor monument.

Sobre este tema, l'edil ha indicat que a Borriana ja s'han realitzat alguns actes fallers adaptats i condicionats segons les circumstàncies i ha citat l'ofrena a la Verge de la Misericòrdia, els homenatges a les Reines Falleres i l'exposició i entrega de premis del Ninot Indultat. "Ara, des de ja, toca treballar acte a acte, com fer-ho de la millor manera possible i amb les màximes garanties de seguretat", ha manifestat.

ACTES ADAPTATS A LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Els actes "en tot moment, estaran supeditats i adaptats a la situació sanitària", ha subratllat. En el cas de Borriana, la instal·lació de les falles s'iniciarà abans del 8 d'octubre, i està la possibilitat de descentralitzar la mascletá per barris com ja es va fer en la Misericòrdia, en el mes de març i en la festivitat del 9 d'Octubre de l'any passat.

La crisi sanitària del coronavirus va obligar a suspendre "abruptament" les Falles de 2020, quan molts dels monuments fallers estaven ja a punt d'eixir als carrers de Borriana. Tot el calendari de festejos es va ajornar i es va suspendre i les diferents comissions falleres no van tindre més remei que guardar els seus monuments, on encara romanen a l'espera de la data en la qual siguen devorats pel foc com mana la tradició, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Encara que a València la festa fallera se celebrarà de l'1 al 5 de setembre, a Borriana, ha assegurat Molina, es té clar que les falles "no podien coincidir amb les populars i arrelades festes patronals de la Misericòrdia".

Des de la Junta Local Fallera i des de totes les comissions, han reiterat que, conscients de la "greu" situació provocada per la Covid-19, en la celebració fallera s'acataran en tot moment les normes que les autoritats sanitàries indiquen. "Hem sigut i continuarem sent conseqüents amb totes les mesures sanitàries decretades per les autoritats competents i posarem sempre per davant la salut de tot el col·lectiu i de totes les persones, com hem fet fins ara", han precisat.