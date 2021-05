Álvarez (UGT) exigeix ampliar els ERTO sense negociacions "estèrils": "No anem a jugar a la pròrroga"

"No anem a jugar a la pròrroga perquè no anem a jugar el partit", ha avisat abans de l'obertura del 43 Congrés Confederal del sindicat a València, preguntat pel plantejament que portarà a la reunió prevista aquesta setmana per a parlar de la pròrroga dels ERTO, que expiren el 31 de maig.

Álvarez ha recordat que la postura d'UGT està clara i ja hi ha "un acord sindical i patronal important" revalidat en els últims mesos per a ampliar els expedients de regulació temporal d'ocupació. El seu objectiu és que es prorrogue "exactament el decret que regula els ERTO en aquest moment".

Per tant, "o hi ha renovació del decret o que el Govern faça el que crea convenient i oportú", ha advertit, per a rebutjar "sotmetre a la societat un procés de negociació que és innecessari en el tram final dels ERTO i que a més no aporta absolutament gens positiu ni per als empresaris ni per als treballadors".

Sobre el 43 Congrés d'UGT, en el qual serà revalidat, Álvarez ha confiat a poder debatre els temes clau dels últims cinc anys, amb l'objectiu d'ajudar a "accelerar i agafar força" per a afrontar els reptes de futur, com les condicions de vida dels treballadors, la salut laboral, la precarietat o la negociació col·lectiva.

Ha destacat la "presència política d'alt nivell" en el conclave, com la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que "servirà per a conscienciar a la societat de la necessitat d'abordar els greus problemes".

"Ací estaran presentes les persones de les cues fam, les que estan dormint en el carrer, els treballadors que van a ser despedits en els pròxims dies, les persones amb contractes precaris que renoven cada dia...", ha enumerat.