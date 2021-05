El València ha incomplit l’ATE, segons l'Ajuntament

L'Ajuntament de València va assenyalar ahir que rebutja prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del València CF davant la “passivitat” i “inacció” del club esportiu per a complir amb els “compromisos” adquirits en el marc de les actuacions derivades del trasllat del seu estadi de l'avinguda d'Aragó a la de Corts Valencianes.

Entre els compromisos incomplits, el Consistori destaca la finalització de les obres del nou camp de futbol, la demolició de l'actual i la construcció del poliesportiu de Benicalap. Així ho va indicar ahir la vicealcaldessa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que va assegurar que l'administració local considera que “no es donen les condicions legals o jurídiques per a prorrogar l’ATE”.

“No s'ha executat ni realitzat res que puga verificar que el València CF ha complit amb alguna part dels seus compromisos”, va subratllar Gómez. La responsable municipal va donar a conéixer, en roda de premsa, l'informe elaborat sobre aquest tema pels diferents serveis municipals després que dissabte passat, 15 de maig, s'aconseguira la data de caducitat de l'Actuació Territorial Estratègica.

Gómez va insistir que “hi ha condicions suficients per a donar l’ATE per resolta” i va manifestar que “no hi ha una causa de força major” que el club esportiu, com a promotor, puga “adduir per a justificar els seus incompliments”. No obstant això, va precisar que l'Ajuntament és només l'”òrgan de control i seguiment”, i va ressaltar que “la decisió definitiva” correspon a la Generalitat. “Queda en mans de l'administració autonòmica prendre la decisió”, va dir.

En aquesta línia, va anunciar que si finalment el Consell opta per prorrogar l’ATE, el Consistori planteja com a “condició” que el València CF deposite com a aval “el cent per cent” del cost del poliesportiu de Benicalap, és a dir, “entre 5,7 i 6,8 milions en funció del que es determine en el projecte final d'obra”, segons va exposar Gómez. Igualment, va recomanar a la Generalitat que demane també un aval «prou important» respecte a la resta d'actuacions pendents per a tindre garanties que el club de futbol executarà els seus compromisos.

D'aquesta manera, la pilota queda ara en la teulada de la Conselleria de Política Territorial, que el seu màxim responsable, Arcadi España, es va reunir ahir amb dirigents de la plataforma opositora valencianista De Torino a Mestalla, que amb aquesta pressió legal confia a propiciar l'eixida del màxim accionista de la societat,

Peter Lim.El club demana una pròrroga

El València va presentar el mes d'abril passat una sol·licitud per a prorrogar l’ATE en la que plantejava reprendre les obres del Nou Mestalla al maig de 2024 amb l'objectiu de completar el projecte al maig de 2026. Les obres porten paralitzades des de fa anys.