Olga Moreno cuenta lo que hizo cuando Antonio David le fue infiel y opina sobre Rocío Jurado, Gloria Camila y Fidel Albiac

Telecinco comenzó su semana emitiendo en su prime time Supervivientes: conexión Honduras, una tertulia presentada por Jordi González. El programa comenzó con un alegato de Marta López por Olga Moreno, asegurando que había recibido llamadas indicando que no debía defenderla, pero que se mantendría en sus trece.

En ese momento, esta dijo que la pareja de Antonio David Flores tenía derecho a contar su versión y hablar de su familia, negando que si no mencionaba a su hija, Lola, no era por no ser rentable, tal y como señaló la colaboradora Belén Rodríguez.

Después, el formato emitió un vídeo en el que Moreno hablaba de las infidelidades de el guardia civil, su opinión sobre Sálvame o Rocío Jurado, y lo hizo en vídeos en los que dialogaba con Lara Sajén, Omar Sánchez y Gianmarco Onestini.

"Cuando hablas de tu marido y de Rocío Flores te emocionas, ellos estarán allí, en el plató, para defenderte", comenzó Sajén. Por su parte, Moreno respondió que le encantaría pero que eso no ocurriría porque ella misma se había asegurado de que fuera así y que le daba pena la situación.

Después, Sajén se refirió de nuevo a Rocío Flores y a su papel en las galas. "Esa rapidez de Rocío para hablar es increíble, es como su abuela, tiene un don de palabra... como su padre". A continuación, Moreno continuó hablando de la más grande y de sus últimos días:

Ortega Cano, Gloria Camila y Fidel Albiac

"Mientras estuvieron con el tratamiento en Houston no supimos nada, solo lo de la tele. Y lo pasamos muy mal, los niños adoraban a su abuela y ella a ellos. He visto vídeos de cuando nació David, ellos estaban juntos, cambiándole el pañalito, cantando y celebrando...", recordó con una sonrisa.

Después, se refirió a otros familiares de Rocío Flores, recalcando la buena relación que tiene esta tanto con Ortega Cano como con su hija, Gloria Camila: "Ella les ama, se llaman mucho; Gloria Camila es un amor. Qué niña mas dulce y linda. Tengo la esperanza de que todo va a salir bien", dijo.

Eso sí, cambió radicalmente de tono en lo que, según Belén Rodríguez, fue un dardo a Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco: "Hasta que no se desvincule mi primo.. ellos se lo pierden, el daño a esos niños esta ya hecho, para eso tienen al padre, con dos cojones, y la novia del padre, que tampoco me voy a quitar mérito", presumió.

En otro vídeo en el que dialogaba con Omar y Gianmarco, esta se refirió a las infidelidades y a Sálvame. "David es de las personas que lo vive. Trabajar en Sálvame es algo que hay que vivirlo. Yo no aguantaría unos cuernos, pasé una vez por ellos, pero me lo contó Antonio David porque se sentía mal y le perdoné. Eso sí, no se los puso a su exmujer, tal y como salió en el polígrafo de Conchita", recordó.