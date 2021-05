Willy Bárcenas debuta en 'Pasapalabra': "Espero no hacer demasiado el ridículo"

Pasapalabra recibió este lunes a cuatro nuevos invitados famosos que intentaron ayudar a Pablo Díaz y Javier Dávila a conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse a 'El rosco' al final del programa.

En el equipo naranja se sentó junto a Pablo la actriz Isabel Aboy (conocida por su papel en Médico de familia): "Ya había estado en el concurso, pero hacía mucho tiempo que no pisaba un plató y me ha hecho mucha ilusión", afirmó.

En su equipo también estaba otro actor que se dedica ahora a la música, Víctor Elías (Guille en Los Serrano). En el equipo azul participaron junto a Javier la cantante Verónica Romero y Willy Bárcenas.

El vocalista del grupo Taburete (Elías le acompaña al piano) comentó que "soy el debutante de la tarde, nunca había estado en Pasapalabra y llevaba mucho tiempo intentando venir".

"Espero vencer los nervios del primer programa y no hacer demasiado el ridículo. Algo cantaré, pero se me ha olvidado la guitarra. Verónica me iba a dejar la suya, pero es para zurdos y podría acabar con mi carrera en un momento", admitió entre risas.