Pablo Motos enseña, en directo, su ropa interior: "Cuidado a ver si se va a salir..."

Un lunes más, y tras presentar la nueva canción del programa y la entrevista con el invitado del día (el periodista deportivo José Ramón de la Morena), Pablo Motos dio paso a la tertulia cómica de El hormiguero con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

"Tengo una noticia muy importante para todos los hombres del mundo, Xiaomi lanza unos calzoncillos con tecnología de la Nasa que tienen un compartimento para cada testículo", comentó el presentador, dando paso a las opiniones de sus colaboradores.

El Monaguillo exclamó: "¡Ya era hora! Será el futuro, pero yo no abandonaré mis antiguos calzoncillos porque tengo un vínculo con ellos, tengo algunos que pagué en pesetas...". Y añadió que "soy de las personas que defiende el de la risa".

Explicó que "es el que lleva algo que hace reír y hoy mismo traigo uno". El cómico no dudó en levantarse y bajarse los pantalones para enseñar los que llevaba este lunes, unos con la cabeza de un elefante en la parte frontal: "¡Qué asco!", afirmó Motos.

"A mí mis padres me decían que me pusiera ropa interior limpia por si tenía un accidente. Pensaba que, si la llevabas sucia, no te atendían", comentó Piedrahita. Marron, por su parte admitió que "a mí también me gustaban los de la risa, pero con 40 años no me veo con unos calzoncillos de Batman".

El valenciano fue el último en comentar que "este tema me tiene traumatizado. Un día descubrí en La Perla, una marca de ropa interior de mujer muy cara que lanzó una línea de hombre, probé esos gayumbos y pensé que mi vida había cambiado".

"Me compré 50 calzoncillos porque son del material de los dioses. Son bóxer negros, como si fueran un bañador. Tiene el tacto perfecto. Los llevo puestos...", comentó el presentador. Entonces se levantó y se los enseño a sus colaboradores y a los espectadores del programa de Antena 3.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Cuando comenzó a desabrocharse los botones del pantalón, El Monaguillo fue a tocar el material del calzoncillo, pero Motos exclamó: "Ten cuidado a ver si se va a salir...". El cómico señaló que "están súper apretados", mientras que el valenciano le contestó que "están perfectos, no ha habido nunca un calzoncillo así".

Pero Motos quiso mostrar su indignación porque los habían quitado de la venta: "Voy el otro día a comprar otros 50 y me dicen que La Perla hombre ha cerrado. Quiero mandarles un mensaje: Si les quedan calzoncillos negros, se los compro todos", concluyó.